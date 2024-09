10 kolizji i wypadek drogowy. Słupska policja apeluje do kierowców

- Powrót dzieci do szkół sprawił, że na drogi wyjechała większa liczba samochodów, a kierowcy w wielu miejscach muszą liczyć się z utrudnieniami. Szczególnie w godzinach porannych i popołudniowych zauważyć można tworzące się zatory. Wielu kierowców zapomniało, że ruch na drogach jest większy, wyjeżdża na ostatnią chwilę, a pośpiech w konsekwencji prowadzi do zdarzeń drogowych – informuje mł. asp. Jakub Bagiński, rzecznik słupskiej policji. - Tylko w poniedziałek policjanci pracowali na miejscu 10 kolizji i jednego wypadku. W zdecydowanej większości były to drobne obtarcia i szkody parkingowe, jednak doszło również do groźnie wyglądających zdarzeń.

Z kolei około godziny 16.30, na trasie pomiędzy Potęgowem i Skórowem doszło do zdarzenia z udziałem kierowcy osobowego suzuki i motocyklisty.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 37-letni kierujący osobówką nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu 38-letniemu motocykliście, który z urazem ręki został zabrany do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi, a funkcjonariusze będą ustalać dokładne przyczyny tego wypadku – mówi Jakub Bagiński, podkreślając że to kierowcy i ich prawidłowe zachowanie za kierownicą mają wpływ na bezpieczeństwo na drogach. - Chwila nieuwagi może doprowadzić do tragicznych wypadków, dlatego ważne jest, aby przestrzegać przepisów, jeździć z prędkością dostosowaną do warunków panujących na drodze i przewidywać sytuacje na drogach.