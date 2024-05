10 pomysłów na wycieczkę w majówkę. Godzina drogi od Słupska

Przed nami długi weekend i zapowiada się całkiem niezła pogoda. Nie masz ochoty na grillowanie w ogródku? Zapraszamy na wycieczkę. Pomysłów na krótkie wycieczki w regionie jest mnóstwo. I nie wymagają ani dużo czasu, ani pieniędzy. Wybraliśmy 10, podczas których zobaczysz niesamowite pejzaże, średniowieczne zamki i dziką przyrodę. Wszędzie dotrzesz w godzinę od Słupska.

Dookoła nas jest tyle pięknych miejsc, które naprawdę warto zobaczyć. Wykorzystujmy wolny czas na wspólne rodzinne podróżowanie. To okazja, aby poznawać nowe miejsca. A nawet jeśli wydaje się Wam, że wszędzie już byliście i wszystko widzieliście - warto pojechać i zobaczyć, jakie zmiany tam zaszły.

Spośród mnóstwa pomysłów, wybrałam 10 propozycji na krótkie wycieczki. Warunek był jeden - dotrzesz tam samochodem w godzinę od Słupska. Zapraszamy do galerii zdjęć. Pod każdą fotografią znajdziecie opis przedstawionego miejsca! 1. Wydma Łącka. Ten skrawek pustynnego krajobrazu przyciąga rokrocznie turystów wypoczywających w Łebie i okolicach. Z uwagi na swoją wysokość (ok. 42 m n.p.m.) wydma ta nazywana jest często Górą Łącką. Ruchome wydmy przemieszczają się tu nawet kilka metrów rocznie. Wydma Łącka zawdzięcza swą nazwę wiosce Łączka, która została zasypana przez piaski ok. 300 lat temu. Ze szczytu wydmy rozpościera się widok na piaski wydmy, jezioro Łebsko, morze Bałtyckie a nawet wzgórze Rowokół - najwyższy punkt okolicy. Na wydmę można dotrzeć drogą lub plażą. Odcinek z Łeby wynosi ok. 9 km.

2. Wydma Orzechowska. To propozycja na spacer nawet po godzinach pracy. Dotrzesz tam w 30 minut. Musisz dojechać do Orzechowa, a dalej przez Ośrodek Wypoczynkowy "Leśnik" poprowadzi cię szlak turystyczny. Długość trasy to około 3 km. Wędrując dalej trasą ścieżki - najpierw miniemy tablice edukacyjne informujące o życiu leśnych zwierząt i opisujące nadmorska przyrodę, potem zobaczymy wieżę widokową, która jest otwarta dla turystów w wyznaczonych godzinach - niestety, w czasie pandemii jest niedostępna. Dalej dojdziemy do platformy widokowej. Z niej rozciąga się piękny widok na Orzechowską Wydmę, która osiąga wysokość 20 m n.p.m. Wydma zbudowana jest z licznych pagórków, z których wyrasta nadmorski bór bożynowy. Bór ten składa się z sosen o cienkich i nisko rozgałęzionych pniach. Występuje on tylko w pasie nadmorskim południowego Bałtyku.

Spacer Wydmą Orzechowską 3. Rowokół, Smołdzino, Kluki Rowokół to wzgórze morenowe wznoszące się nad jeziorem Gardno tuż obok miejscowości Smołdzino. Widziane z daleka do złudzenia przypomina wulkaniczny stożek, wyrastający wysoko ponad nadmorskie niziny. Kiedy stoimy u jej podnóży jawi się jako potężna zielona masa, gęsto porośnięta wysokimi jodłami i prastarymi bukami. Rowokół, święta góra Słowińców, słynie z dwóch rzeczy - zapierającej dech w piersiach dzikiej przyrody i starych legend pobudzających od lat wyobraźnię zarówno mieszkańców okolicznych wsi, jak i gości, którzy zawitali tu tylko na chwilę. Zbocza góry wznoszą się łagodnie na wysokość 115 metrów n.p.m. Niemal całą ich powierzchnię pokrywa las tworzący rezerwat przyrody Rowokół. Jest to swoista wizytówka ciągnącego się niedaleko szerokim, nadmorskim pasem Słowińskiego Parku Narodowego. Wiodące stokami moreny czołowej szlaki poprowadzono tak, aby podczas najkrótszego nawet spaceru można było natknąć się na takie oznaki dzikich mieszkańców tych okolic, jak grube pnie wyrzeźbione przez bobry, czy ścieżki wydeptane przez sarny i jelenie. Rowokół jest jednym z najwyższych wzniesień w tej części Kaszub. Szczyt góry zdobi wieża widokowa, z której rozpościera się przepiękny widok, niezależnie od tego w którym kierunku spojrzymy. Okolice Rowokołu to znakomite miejsce nie tylko na jednodniową wycieczkę, ale i dłuższy pobyt. W leżącym u podnóży góry Smołdzinie na szczególną uwagę zasługuje kościół pod wezwanie Trójcy Świętej, wzniesiony w 1632 r. oraz elektrownia wodna, stojąca w pobliżu ujścia rzeki Łupawy do jeziora Gardno.

W położonej nieopodal wsi Kluki działa Muzeum Wsi Słowińskiej. Muzealne chaty można obejrzeć z zewnątrz, jednak jeśli chcemy zwiedzić wnętrza, warto wcześniej upewnić się, czy muzeum jest czynne.

4. Góra Lemana w Piasznie Inicjatywa budowy wieży widokowej, obecnie jednej z największych atrakcji gminy Tuchomie, w Piasznie zrodziła się w roku 1999.

Jeden z lokalnych gospodarzy postanowił zapewnić swoim gościom wyjątkową atrakcję, która pozwoliłaby pokazać wspaniały krajobraz Kaszub. Położona na 220 m n.p.m. wieża ma 20 m wysokości i umożliwia podziwianie wspaniałej panoramy, z wsią Tuchomie i Górą Siemierzycką na czele, a gdy aura na to pozwala to również same Chojnice. Inicjator pomysłu do jej budowy wykorzystał cement i drewno, które pochodziło z jego prywatnego lasu. Jak podkreśla pan Leman, gospodarz - wieża położona jest w połowie drogi pomiędzy najsłynniejszą wieżą w Europie - paryską Wieżą Eiffla, a nadajnikiem telewizyjnym w Moskwie. Na terenie posiadłości Pana Lemana odkryto fragmenty kamiennych kręgów Gotów, datowane na I-II w. n.e. oraz cmentarzysko kurhanowe. Pan Klemens postanowił wybudować na swojej ziemi neolityczną wioskę Gotów składającą się z kilku chat i palisady. Wieża, historyczna wieś a także liczne wydarzenia kulturalne tutaj organizowane tworzą interesujący produkt turystyczny licznie odwiedzany przez turystów i mieszkańców regionu.

5. Góra Chełmska Najwyższe nadmorskie wzniesienie Pomorza Środkowego, ma 137 m. n.p.m.. Od najdawniejszych czasów była ważnym punktem orientacyjnym i topograficznym dla żeglarzy i wędrowców, ale przede wszystkim jest uważana za świętą górę, która jako pielgrzymkowe miejsce kultu maryjnego znana była już w średniowieczu. Pielgrzymowano tu w charakterze błagalnym, dziękczynnym i pokutnym, zwłaszcza po nadaniu kaplicy na Górze Chełmskiej przywilejów odpustowych. Góra Chełmska położona jest w obrębie miasta Koszalina. Z centrum to tylko około 4 kilometry. Na Górze znajduje się Sanktuarium Przymierza. 1 czerwca 1991 roku kaplicę i znajdujący się w niej obraz Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej poświęcił Jan Paweł II. Całość otoczona jest różańcem z 59 głazów pochodzących z dawnej kaplicy połączonych ozdobnym łańcuchem, tworząc strefę sacrum - strefę ciszy i modlitwy. Góra Chełmska jest jedną z trzech świętych gór Pomorza, pozostałe to Święta Góra koło Polanowa i góra Rowokół koło Smołdzina.

6. Wydma Czołpińska Jeśli mieszkasz na Pomorzu, a jeszcze nie byłeś na Wydmie Czołpińskiej, czas najwyższy nadrobić zaległości. To jedno z piękniejszych miejsc na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Idealne na spacery o każdej porze roku. Po drodze warto wstąpić do Osady Latarników i do muzeum. Wydma Czołpińska to jeden z dwóch - obok Wydmy Łąckiej koło Łeby - udostępnionych terenów wydmowych w Słowińskim Parku Narodowym. Wędrówkę zaczynamy z parkingu leśnego w Czołpinie. Stąd drewnianą kładką idziemy do muzeum i Osady Latarników. Muzeum czynne jest od wtorku do piątku oraz w co drugą sobotę w godz. 10-14 (więcej informacji na https://poisslowinskipn.pl). Za wstęp do SPN od 1.10 do 30.04 nie pobiera się opłat, jednak zwiedzać Park można wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych i turystycznych.

Aby zwiedzić ekspozycję stałą w budynku nr 1, należy kupić bilet - 10 zł dorośli, 7 zł -uczniowie szkół i studenci; emeryci i renciści; osoby niepełnosprawne z opiekunem; nauczyciele, wychowawcy, 5 zł – osoby w grupach powyżej 10 osób.

Co ważne, nie pobiera się opłaty od dzieci w wieku do lat 7 oraz mieszkańców gmin Główczyce, Łeba, Smołdzino, Ustka i Wicko na podstawie ważnego dokumentu poświadczającego stałe zamieszkanie.

Co dalej?

Przy muzeum mamy dwie opcje - albo idziemy do Czerwonej Szopy, albo na plażę. Zdecydowanie polecam trasę w kierunku plaży - po drodze mijamy latarnię morską. Aby się do niej dostać, musimy wdrapać się po drewnianych schodkach na jedną z najwyższych wydm. Niestety, po sezonie latarni nie zwiedzimy. Musimy poczekać do maja.

Dalej, leśnym szlakiem, dojdziemy do plaży. Plaża w Czołpinie jest jedną z najpiękniejszych na polskim wybrzeżu - szeroka i piaszczysta. Wchodząc na plażę, kierujemy się w prawo. Po 2 km dochodzimy do zejścia w kierunku wydm - jest ono dobrze oznaczone i raczej trudno je przegapić. Dalej, idąc szlakiem wytyczonym wśród piasków, kilkukrotnie będziemy mieli okazję wdrapywać się piaskowe góry. Widok bajeczny! Można się poczuć jak na Saharze.

Wydma Czołpińska na spacer latarni. Na szczycie trzydziestometrowej wierzy znajduje się taras widokowy, do którego prowadzą kamienne schody wewnątrz wieży. W 1993 roku latarnia została wpisana do rejestru zabytków. Usytuowana jest w samym centrum miejscowości Jarosławiec, w związku z czym turyści nie powinni mieć problemów z jej odnalezieniem. Latarnia jest udostępniona do zwiedzania, z jej szczytu podziwiać można wspaniałą panoramę Jarosławca i okolicy. Wysokość latarni: 33,3 m. Jeśli masz czas, polecam pojechać także nieco dalej do Darłowa. Tu zobaczymy kolejną latarnię morską oraz Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie. 8. Warcino Zaledwie 30 km od Słupska leży Warcino. Choć oficjalnie było letnia rezydencją kanclerza Otto von Bismarcka, wiadomo, że spędzał on tam nawet osiem miesięcy w roku. Warcino należało do pruskiego rodu von Zitzewitz. Majątek kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk, aż w 1867 r. kupił go ówczesny prezes rady ministrów hrabia Otto von Bismarck. Wydał na niego 400 tysięcy talarów. Tyle otrzymał po zjednoczeniu Niemiec jako gratyfikację za zasługi dla ojczyzny. Postanowił pałac rozbudować i w ten sposób powstała okazała rezydencja. W rękach Bismarcków Warcino pozostało do 1945 r. Po śmierci kanclerza w 1898 roku majątek przejął jego drugi syn, hrabia Wilhelm von Bismarck. Kiedy zmarł - w 1901 r., majątkiem zarządzała żona Wilhelma, Sybille. Później przekazała go synowi, hrabiemu Nicolausowi. Sybille nie ewakuowała się przed zbliżającymi wojskami radzieckimi. Pozostała w pałacu i przed wkroczeniem Rosjan, w nocy z 5 na 6 marca 1945 r., popełniła samobójstwo. Ostatni właściciel majątku – hrabia Rule von Bismarck zmarł 1 grudnia 1991 r. w Chile.

Pałac przetrwał. W 1946 r. umieszczono w nim szkołę kształcącą leśników. Jest ona do dziś. Rezydencja jest otoczona rozległym parkiem z cennym starodrzewem. Bismarck miał sam rozplanować ścieżki. Wyznaczył też miejsce na cmentarz ulubionych psów. Czternaście kamieni nagrobnych, wyjętych z bagien i oczyszczonych, możemy oglądać na parkowym trawniku. Trzynaście to nagrobki dogów, które kanclerz hodował a czternasty to nagrobek psa myśliwskiego.

W pobliżu znajduje się także źródełko leśne z wodą pitną "Joanna", ogród botaniczny, kaplica Bismarcków oraz Centrum Edukacji Regionalnej w dawnej wozowni stojącej niedaleko pałacu. Tuż obok znajduje się Ośrodek rehabilitacji Ptaków Drapieżnych „Dżawat” potocznie nazwany szpitalem dla ptaków oraz Ośrodek Edukacji Leśnej „Niezapominajka” . W salach edukacyjnych ośrodka prezentowane są zagadnienia związane z ochroną i hodowlą lasu oraz historią leśnictwa.

Warcino - pałac Bismarca, szpital dla ptaków drapieżnych 9. Lębork Moim zdaniem niedoceniany. Często mijany przez nas w drodze do Trójmiasta, a sam w sobie jest ciekawym pomysłem na krótki wypad za Słupsk. Odwiedzając Lębork nie sposób nie zwrócić uwagi na XIV-wieczne mury obronne i baszty. To pozostałości po dawnych, ponad 1200-metrowych fortyfikacjach. W okolicy znajdziemy również pozostałości dawnego zamku krzyżackiego z basztami i XIV-wiecznym kompleksem, który był niegdyś siedzibą krzyżackiego wójta. Najważniejszym zabytkiem w mieście jest Sanktuarium św. Jakuba, którego budowa zakończyła się w 1345 roku, a który dziś zachwyca m.in. XVIII-wiecznym tabernakulum z kości słoniowej. Gotycki kościół ceglany jest siedzibą klasztoru franciszkanów i znajduje się na szlaku pielgrzymkowym do hiszpańskiego Santiago de Compostella.

Niedaleko od Lęborka znajdują się ruiny pałacu w Zdrzewnie - niezwykłe miejsce, które zainteresuje zapewne pasjonatów historii Pomorza.

Kiedyś piękny pałac, dziś budynek jak z horroru 10. Bytów Bytów kojarzy się głównie z okazałym, gotyckim zamkiem, który podziwiać można w centrum miasta. Początki bytowskiego grodu sięgają wczesnego średniowiecza, miał on stać około 500 m na zachód od dzisiejszej warowni, w miejscu zwanym dziś "Smolarnią", a jego założycielem był ponoć człowiek o imieniu Byt, od którego to miasto wzięło swoją nazwę. Najstarszy zapis nazwy miasta w formie "Butow" pochodzi z 1321 roku.

W samym mieście poza zamkiem bytowskim, który jest obecnie pięknie odnowiony i mieści hotel, zobaczyć można jeszcze gotycką wieżę kościelną, cerkiew prawosławną, eklektyczny kościół Św. Katarzyny, efektowny, XIX-wieczny most kolejowy nad rzeką Borują wzorowany na rzymskich akweduktach i wiele innych ciekawych budowli. Również okolica Bytowa zachęca do odwiedzin - lasy, jeziora, wzgórza morenowe. Wśród tych pięknych krajobrazów, nie dotkniętych przemysłem i hałasem przebiega wiele kilometrów szlaków turystycznych, które czekają na kolejnych odkrywców.

