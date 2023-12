131 milionów złotych na transport publiczny w regionie słupskim. Przewozy autobusowe z wielkim dofinansowaniem

Do kasy samorządu wpływać będzie co roku, przez 10 lat, 13,1 mln złotych. Jak podaje powiat, środki te pozwolą na rozwój komunikacji publicznej w regionie słupskim przez kolejne lata, a także dadzą możliwość przeprowadzenia nowych inwestycji, rozwoju siatki połączeń i podniesienia standardów świadczonych przez PKS Słupsk usług. Co za tym idzie, ma się zwiększyć bezpieczeństwo i komfort podróżowania mieszkańców.

Powiat słupski otrzymał z FRPA największe dofinansowanie spośród innych wnioskodawców w województwie pomorskim. To także jedna z największych dotacji na transport publiczny w skali kraju. Pomóc ma m.in. w uruchomieniu nowych linii.

- Co dla nas, jako lidera przewozów pasażerskich w powiecie słupskim, daje taka wspaniała wiadomość o przyznaniu dotacji? Pewność rozwoju. Stabilne, perspektywiczne finansowanie oznacza, że łatwiej planować przyszłość – a więc inwestycje, zatrudnienie, utrzymanie, i wszystkie inne potencjalne wydatki. To także większa wiarygodność w oczach kontrahentów. A to oznacza np. korzystniejsze warunki zakupu nowoczesnych autobusów dla naszych pasażerów – informuje PKS Słupsk. - Niedługo zapewne, wraz z organizatorem przewozów – powiatem słupskim – będziemy mogli pochwalić się rozkładowymi nowościami – zapowiada przewoźnik.

Rządowy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych powstał w 2019 roku. W założeniu program ma wspierać mieszkańców mniejszych miejscowości w dostępie do komunikacji zbiorowej. Umożliwić ma tworzenie nowych linii komunikacyjnych i rozwój siatki istniejących połączeń.