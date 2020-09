14 nowych pracowników będzie musiał zatrudnić ZWiK w Miastku do gospodarki odpadami

Jak już informowaliśmy, gmina Miastko unieważniła przetarg na wyłonienie firmy do odbioru i wywozu odpadów, z uwagi zbyt dużą cenę (było dwóch oferentów m.in. miastecka spółka Kodek). Ratusz wyliczył, że przy przyjęciu najtańszej oferty koszt na osobę wyniósłby 52 zł (ustawa dopuszcza maksymalną cenę 36 zł na osobę). W wyniku negocjacji z firmą Kodek ustalono, że od 1 października br.śmieciowa stawka za osobę w gminie Miastko wyniesie 28 zł (teraz jest 16 zł). To 75-procentowa podwyżka. Taka stawka ma obowiązywać przez kilka miesięcy. Gmina chce stworzyć własny system odbioru i transportu odpadów. W założeniu tańszy.

Odpadami ma zająć się Zakład Wodociągów i Kanalizacji. To spółka gminna. Kazimierz Kozieł, naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Miastku powiedział na wspólnym posiedzeniu komisji stałych rady, iż z szacunków wynika, że koszty nowej działalności w ramach ZWiK szacuje się na około 5 mln zł. A wpływy od mieszkańców to około 5,3 mln zł. - To szacunkowe koszty, ale one pokazują, że jest możliwe zajmowanie się odpadami przez spółkę gminną – stwierdził K. Kozieł (w tym wyliczeniu nie ma leasingu samochodów – dop. redakcji). Założono zatrudnienie nowych 14 pracowników, w tym 2 biurowych.