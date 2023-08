160 km/h na motocyklu. Dostał 14 punktów karnych!

Motocyklista nie zważając na ograniczenia prędkości gnał po drodze prawie 160 km/h. Jego naruszenie zostało nagrane przez policyjny wideorejestrator. Kierowca otrzymał od mundurowych wysoki mandat, a do jego konta zostanie dopisanych kilkanaście punktów karnych.

Pędził na krajowej 20

- Policjanci ruchu drogowego, którzy z użyciem policyjnego wideorejestratora patrolowali drogę krajową w miejscowości Wygoda zauważyli jadącego z nadmierną prędkością motocyklistę mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - Gdy ruszyli na kierowcą i dokonali pomiaru okazało się, że jedzie on swoim jednośladem BMW prawie 160 km/h pomimo ograniczenia do 90. Funkcjonariusze natychmiast wydali sygnał do zatrzymania.