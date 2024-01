18. Bal Charytatywny dla podopiecznych DPS w Machowinku. Darczyńcy byli hojni (WIDEO)

Niech żyje bal!

Impreza rozpoczęła się od niesamowitego występu Anny Chodyny, która jak przystało na takie spotkanie zaśpiewała utwór skomponowany przez Seweryna Krajewskiego z tekstem Agnieszki Osieckiej" Niech żyje bal".

Bal dla DPS w Machowinku ma olbrzymią i długą tradycję. I jest jedną z nielicznych imprez w regionie, która spotyka się z olbrzymim zainteresowaniem. Jak to się udało?

- To wszystko zaczęło się 21 lat temu - wspomina Marek Król, dyrektor Domu Społecznego w Machowinku. - Były trzy lata przerwy, w tym dwa spowodowanej koronawirusem. Początkowo impreza odbywała się w Zajeździe przy ulicy Szczecińskiej w Słupskie, była to impreza komercyjna. Wówczas to pracownicy wymyślili bal na rzecz podopiecznych. Licytowaliśmy prace wykonane przez naszych mieszkańców i parę groszy nam to przyniosło. Potem impreza mocno się rozrosła i już od drugiego balu odbywa się ona właśnie w Dolinie Charlotty. Tę tradycję udaje się utrzymać przede wszystkim dzięki gościom, którzy są tu od pierwszego, drugiego czy siódmego balu. Są naszymi przyjaciółmi. Odwiedzają podopiecznych, czy organizują im zajęcia.