18-latek jeszcze nie zdążył odebrać prawa jazdy, a już je stracił. Jechał po narkotykach

- Policjanci podczas wieczornego patrolu ul. Przemysłowej w Bytowie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę Audi - wyjaśnia Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. -

Za kółkiem siedział 18-letni mężczyzna, który rozmową z policjantami był wyraźnie zdenerwowany. Dodatkowo jak zauważyli mundurowi, jego źrenice były wyraźnie powiększone. Gdy policjanci wykonali mu test narkotykowy, okazało się, że jest pod wpływem marihuany.

Sprawdzenie w systemie młodego kierowcy wykazało, że zdobył on uprawnienia dopiero pod koniec sierpnia, więc od egzaminu nie minął nawet miesiąc. Poruszał się on, na podstawie tymczasowego prawa jazdy dostępnego w aplikacji mobilnej, gdyż nie został mu jeszcze wydany fizyczny dokument. Mężczyźnie została pobrana krew do dalszych badań, aby ocenić dokładne stężenie narkotyków we krwi. Jeśli będzie na tyle duże, że zakwalifikuje się na przestępstwo, kodeks karny przewiduję karę pozbawienia wolności do 2 lat oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata.