23-latek podpalił auto w centrum Słupska, kolejne ukradł, spowodował kolizję i uciekł. Trafił do aresztu

Pod koniec ubiegłego tygodnia słupscy policjanci otrzymali zgłoszenia o kradzieży samochodu, włamaniach do pojazdów i podpaleniu jednego z samochodów zaparkowanych na parkingach w centrum Słupska.

"Policjanci ustalili, że w nocy z czwartku na piątek 23-latek na jednym z parkingów, miał wybić szybę w zaparkowanym samochodzie, a następnie oblać go łatwopalną substancją i podpalić w wyniku czego powstały straty bliskie 20 tysięcy złotych" - mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. "Następnie mężczyzna wszedł na teren ogrodzonej posesji, gdzie włamał się do trzech zaparkowanych samochodów i po uruchomieniu silnika w jednym z nich odjechał z parkingu. Chwilę później sprawca, jadąc skradzionym samochodem doprowadził do kolizji drogowej, porzucił pojazd i uciekł. Mundurowi zabezpieczyli skradziony samochód na policyjnym parkingu, a na miejscach przestępstw wykonali oględziny, sporządzili dokumentację fotograficzną i zabezpieczyli ślady. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku, zebrali szereg szczegółowych informacji, a zgromadzony w wyniku prowadzonych czynności materiał dowodowy doprowadził do ustalenia tożsamości i zatrzymania 23-letniego mężczyzny."

Słupszczanin został przesłuchany i usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, usiłowania kradzieży z włamaniem oraz zniszczenia mienia poprzez podpalenie. Sąd zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na okres 2 miesięcy. Za popełnione przestępstwa grozi mu teraz do 10 lat pozbawienia wolności.