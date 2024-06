25 lat więzienia za zabójstwo w Pobłociu i ukrycie ciała w szambie. Wyrok prawomocny

Sąd Apelacyjny w Gdańsku nie zgodził się ani z argumentami prokuratora, ani obrońcy, stwierdzając że wyrok, który zapadł w Słupsku, jest słuszny. Jak wcześniej stwierdził Sąd Okręgowy w Słupsku, Artur M. chciał pozbawić życia sąsiada i to zrobił. Jednak ma jeszcze szanse, by powrócić do społeczeństwa, a kara 25 lat więzienia odbyta w systemie terapeutycznym może mu w tym pomóc. Artur M. będzie musiał zapłacić pokrzywdzonym żonie i córce Mariana M. po 30 tysięcy złotych zadośćuczynienia oraz koszty sądowe w wysokości ponad 9,8 tysiąca złotych.

Po zbrodni Artur M. wyjechał do Szwecji, gdzie wcześniej załatwił sobie pracę. Cały czas kontaktował się z Julią Ś., byłą już partnerką, naocznym świadkiem śmierci Mariana M. Wówczas policja już wiedziała, że Artur M. ma związek ze sprawą, był poszukiwany listem gończym. Dzięki młodej kobiecie w grudniu 2021 roku zatrzymała go, gdy wrócił do Polski.

Do zbrodni doszło w domu oskarżonego. Parę konkubentów odwiedził sąsiad. Pili razem wódkę. Według relacji Julii Ś., jej partner przysnął, a Marian M. zaczął się do niej dobierać. Gdy Artur M. się przebudził, doszło do szarpaniny i pobicia.

Oskarżony przed sądem przyznał się tylko częściowo, utrzymując że to sąsiad był agresywny wobec jego partnerki, którą chciał zgwałcić. Artur M. twierdził też, że w chwili ukrycia ciała Marian M. już nie żył, bo nie oddychał, a puls nie był wyczuwalny. Zaprzeczył, że udusił ofiarę bandażem. Użył go tylko do przetransportowania ciała, które ciągnął w poszwie kołdry. Bał się zadzwonić na policję, czy na pogotowie, bo był karany. Odruch sprawił, że zawlókł ciało do ogrodu i wrzucił do szamba. Krew z podłogi zmyła Julia Ś. On spalił rzeczy pokrzywdzonego.