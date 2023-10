5. Turniej Amatorów w Badmintonie. Organizatorzy zapraszają na zawody

Zawody maja charakter gier indywidualnych, i odbywać się będą w kategoriach:

-gra pojedyncza dziewcząt do lat 15

-gra pojedyncza chłopców do lat 15

-gra pojedyncza kobiet OPEN

-gra pojedyncza mężczyzn OPEN

Więcej informacji oraz zgłoszenia do zawodów pod nr tel. 690 025 552, lub na adres meilowy: funda[email protected]. Termin zgłoszeń do dnia 17.10.2023 do godz.18:00

Organizatorzy imprezy:

- Fundacja Pomorski Instytut Wsparcia Społecznego

- Ośrodek Sportu i Rozwoju Sp.zo.o. w Ustce

- Szkoła podstawowa nr 1 w Ustce.