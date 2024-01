500 plus dla małżeństw. Te małżeństwa dostaną dodatek w wysokości 500 zł. Co zrobić aby otrzymać 500 plus dla małżeństw? 08.01.2024

Pierwsze głosy mówiły o małżeństwach, które miałyby otrzymywać dodatkowe 500 zł, musiałyby mieć minimum 50 letni staż pożycia małżeńskiego. Oznaczałoby to, że dodatek 500 zł nie dotyczyłby par z niskim stażem i nie obejmowałby par, które są tuż po ślubie.

Główną przesłanką powstania dodatku 500 plus dla małżeństw miałaby być pomoc materialna dla osób starszych, które utrzymują się głównie z emerytur a dodatkowy zastrzyk gotówki w postaci 500 plus dla małżeństw miałby polepszyć ich status finansowy. W najnowszej petycji w 2022 roku ujęto jednak, że dodatek 500 plus dla małżeństw obejmował by również te pary które mają 40 letni staż małżeński.

Na jakie dodatki można liczyć ze względu na staż małżeński?