85-letni grzybiarz upadł w lesie. Pomogli mu bytowscy policjanci

- Przypominamy, by przed wyjściem do lasu poinformować o swoich planach bliskich oraz wskazać im okolicę, w której będziemy przebywać. Do swojego ubioru zawsze dodajmy elementy odblaskowe. To one w razie zmiennej pogody lub zapadającego zmroku pozwolą nam być bardziej widocznymi. Ważne, aby zawsze mieć przy sobie naładowany telefon oraz latarkę. Gdy już zabłądzimy w lesie, nie zwlekajmy z powiadomieniem policji - podkreśla Łaszcz.