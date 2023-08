Abonament RTV. Nie opłacasz? Spodziewaj się wizyty komornika. Te osoby dostaną wezwania do zapłaty Mariusz Surowiec

Abonament RTV od wielu lat wzbudza wiele dyskusji i kontrowersji w całej Polsce. Wiele osób uważa go za niesprawiedliwy "podatek" i nie chce go opłacać. Z tego powodu przeprowadzane są bardzo intensywne kontrole, pracownicy Poczty Polskiej mają prawo odwiedzić nasze domy i sprawdzić czy nie ma w nich niezarejestrowanych odbiorników radia i telewizji. Osoby, które uporczywie uchylają się od obowiązku płacenia abonamentu RTV otrzymają wezwania do zapłaty a w szczególnych okolicznościach zarządzona może zostać nawet egzekucja komornicza. Kto zatem powinien oczekiwać kontroli za nieopłacanie abonamentu?