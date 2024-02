Akcja kontroli tabliczek z numerem posesji. Aby ratownicy nie musieli błądzić

- Nie znamy każdego budynku w mieście czy powiecie. Znamy ulice, miejscowości. Jeżeli mamy konkretny adres, to i tak nie wiemy dokładnie, gdzie jest ten dom. Owszem, mamy nawigację, ale czasem jest rząd budynków, co utrudnia lokalizację - mówi starszy ogniomistrz Andrzej Meger z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku.

- Najważniejsza informacja, która interesuje dyspozytora, to dokładny adres miejsca zdarzenia. Jeżeli nie znamy adresu, to podajemy jakieś punkty charakterystyczne danej lokalizacji. W razie zerwania połączenia, będziemy już mieli informację, że pod tym adresem się coś wydarzyło - mówi Grzegorz Załupka, ratownik medyczny ze Słupska.

Efekt? Oczywisty i groźny dla tych, którzy o widoczny i we właściwy sposób zamontowany numer na swoim domu nie zadbali.

Najczęściej bez numerów są dopiero co pobudowane domy, przy nowych ulicach, często prywatnych. Zdarza się, że takiej tabliczki z numerem nie ma, a innym razem, że jest, ale powieszona w złym miejscu i zasłaniają ją gałęzie lub krzaki. Albo ktoś wykazał się takim lenistwem, że napisał numer długopisem na… kartce, a kartkę wstawił w okno.

- Były przypadki, że błądziliśmy po okolicy, zanim trafiliśmy pod właściwy adres - mówi Marcin Plonder, ratownik ze Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie. - Szybko dojeżdżamy na daną ulicę, która okazuje się drogą prywatną, przy której stoją cztery domy obok siebie i żaden nie ma numeru. I zanim zorientujemy się w którym domu ktoś potrzebuje pomocy, to trochę czasu upłynie.

- Pamiętam jak kiedyś pewnej pani zdążyliśmy pomóc w ostatniej chwili, bo po dojechaniu na miejsce zmarnowaliśmy sporo minut, aby trafić do jej domu. Powód oczywiście był taki, że dom był bez numeru. Dla wielu mieszkańców, szczególnie dla tych, którzy się dopiero wprowadzili, to drobna rzecz, o której zapominają, ale zapewniam, że to zaniedbanie może kosztować zdrowie lub nawet życie - przestrzega Marcin Plonder.