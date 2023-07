Akrobacje i show na najwyższym poziomie. Międzynarodowe zawody na usteckiej promenadzie

Air Moves Gathering 2023 - to trzeba zobaczyć! Młodzi ludzie dostarczą niesamowitych wrażeń - będą salta, śruby, akrobacje na najwyższym poziomie. A to wszystko dostępne dla każdego, kto w sobotę po godzinie 15 pojawi się na promenadzie w Ustce.

To już trzecia edycja imprezy - największych w Polsce międzynarodowych zawodów w dyscyplinie tricking.

Czym jest tricking?

To jedna z najbardziej widowiskowych i ekstremalnych form ruchu, która łączy w sobie elementy ze świata akrobatyki i sportów walki, a także tańca break dance i capoeiry. Na zawodach AMG 2023 - Air Moves Gathering 2023 - zobaczymy pojedynki najlepszych zawodników z kraju i Europy.

- Nadchodzi prawdziwe tsunami salt, śrub, kopnięć i wielu akrobacji. To wydarzenie dostarczy wam ogromnej dawki adrenaliny i prawdziwie ekstremalnych wrażeń. Wyjątkowe widowisko, którego nie możecie przegapić! Ponadto w programie są także pokazy z bronią białą typu miecze NINJA, występ taneczny grupy „MAPI Art Show” oraz pokaz akrobatyczny sekcji „Akro Pasja” oraz wiele innych niespodzianek. Nie może Was zabraknąć! - zapraszają organizatorzy.