Amerykańska baza w Redzikowie otwarta. Oddano do użytku tak zwaną infrastrukturę towarzyszącą

Wójt Dykier i admirałowi Grayowi towarzyszyli dowodzący bazą w Redzikowie. Mowa o capt. Ericu Williamsie, który odpowiada za właśnie oddaną do użytku infrastrukturę i o cmdr. Dereku Johnsonie, któremu podlega AAMDS, czyli system Aegis zdolny do strącania nie tylko rakiet balistycznych. W uroczystości brał również udział pułkownik Radosław Sułek, dowodzący Batalionem ochrony Bazy w Redzikowie, i col. Patrick Dagon, szefujący Amerykańskiemu Korpusowi Saperów w Europie.

- Jestem pod wrażeniem tej inwestycji, aczkolwiek wiem, że to jeden z etapów- mówiła Barbara Dykier wójt gminy Słupsk, cytowana w oficjalnym komunikacie prasowym amerykańskiej Marynarki Wojennej. - Wiem, że jeszcze dużo pracy musi zostać wykonanych. Cała załoga zasługuje na uznanie. Jak do tej pory, zawsze mogliśmy liczyć na wasze wsparcie i pomoc.

Przecinając wstęgę, w praktyce przekazano obiekty administracyjno-biurowe. Również te mieszkaniowe, w których znajduje się stołówka, drogi i obiekty ochrony. Amerykańska baza pod Słupskiem wyposażona została też w magazyn, nowoczesną remizę, a nawet boisko do baseballa. Jak poinformowano, tak capt. William, jak i cmrd. Johnson zaczęli przenosić swój personel do nowych budynków już w czerwcu. Marynarze, którzy do tej pory mieszkali poza jednostką, do nowych kwater, trafić mają na początku przyszłego roku.

Przypomnijmy, że tarcza ma zwiększyćobronne NATO, chroniąc terytoria Europy przed pociskami balistycznymi wystrzelonymi spoza regionu euroatlantyckiego. Obsługiwać ma ją około 200-osobowy personel. W większości to marynarze, którzy do Polski przyjadą na roczne turnusy. Wspierać będzie ich garść pracowników cywilnych. Na terenie byłego lotniska wojskowego w Redzikowie obok radaru również trzy wyrzutnie pocisków z rodziny SM-3. W sumie w pierwszej salwie instalacja będzie zdolna do odpalenia 21 antyrakiet. Pociski nie niosą ze sobą żadnego ładunku. Są rakietami kinetycznymi, którę rozpędzaja się do prędkości niemal tysiąca km/h. Za pomocą SM-3 Amerykanie strącają nie tylko inne pociski, ale też satelity. Do Polski ma trafić ich nowocześniejsza, ale wciąż testowana wersja tych rakiet. Nad SM-3 Block IIA amerykański gigant zbrojeniowy Reytheon pracuje razem z japońskim koncernem Mitsubishi.

