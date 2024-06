Artur Kalinowski, wójt gminy Kołczygłowy: Jedną z bolączek gminy jest na pewno służba zdrowia

- Nie lubię siedzieć w miejscu na przysłowiowym fotelu. Więcej czasu spędzam, pracując na rzecz gminy w terenie - mówi Artur Kalinowski, wójtem Gminy Kołczygłowy.

Rozpoczął Pan drugą kadencję na stanowisku wójta, czy też w fotelu wójta. Czyli można by już powiedzieć, że się Pan trochę zasiedział.. Wiem, to jest przenośnia, osobiście nie lubię siedzieć w miejscu na przysłowiowym fotelu. Oczywiście więcej czasu w gabinecie musiałem poświęcić na początku pierwszej kadencji, kiedy trzeba było zapoznać się ze wszystkimi dokumentami i sprawami papierkowymi, ale generalnie więcej czasu spędzam w terenie i tam też działam na rzecz gminy. Nie chodziło więc o wygodny fotel. Dlaczego więc zdecydował się Pan startować w wyborach po raz drugi? Czas szybko biegnie. Pierwsza kadencja pięcioletnia minęła bardzo szybko. W samorządzie te pięć lat to zaledwie skrawek pewnego okresu. Jej początek nie był łatwy – mieliśmy pandemię, były pewne perturbacje społeczno-polityczne, które miały wpływ na funkcjonowanie nie tylko samorządu, wielu doświadczonych samorządowców twierdzi, że była to najtrudniejsza kadencja . Inna sprawa, że ja nie lubię zostawiać spraw niezałatwionych do końca. Jeżeli chodzi o prowadzenie gminy, zasadnicza jest ciągłość w funkcjonowaniu. Biorąc pod uwagę rozciągnięte procedury obowiązujące w samorządzie, to od pomysłu do realizacji inwestycji mija kilka lat. Dlatego moim zdaniem dla gminy i mieszkańców lepiej, jeśli zachowana jest ciągłość. Dużo rzeczy zaczęliśmy w latach poprzednich i naturalnie przeszły na rok bieżący. Jako wójt nabrałem większego doświadczenia i mam inne spojrzenie na wiele spraw teraz – podczas tej drugiej kadencji, mogę to wykorzystać.

Tylko jak się ma to do ustawy o dwukadencyjności wójtów i burmistrzów? Ona obowiązuje cały czas, więc na dzień dzisiejszy to moja ostatnia kadencja. Dziesięć lat to już wystarczający czas, aby ocenić, czy gmina zmieniła się i czy działania idą w dobrym kierunku.



Wspomniał Pan już, że będzie kontynuował rozpoczęte działania. Jakie konkretnie?

Na początku mieliśmy duże problemy finansowe. Gmina była mocno zadłużona, patrząc na dochody własne gminy i całość budżetu. Trzeba było więc tę sytuację uspokoić , aby móc myśleć o realnych inwestycjach. Przygotowanie dokumentacji i wkład własny, nawet przy dużym wsparciu z funduszy zewnętrznych, jest znacznym obciążeniem dla każdego budżetu. Do tego duże obciążenia wydatków bieżących spowodowane między innymi dużą inflacją. Dlatego te pierwsze lata były ciężkie i cierpliwość była tu kluczowa. Zdawaliśmy sobie sprawę, że oczekiwania ludzi są duże, ale tu trzeba było zejść na ziemię i stopniowo wdrażać rozwiązania. Poprzednia kadencja to przede wszystkim inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, infrastrukturę drogową , i tu z pewnością chcemy kontynuować te działania. Myślę, że jak utrzymamy podobne tempo to w tej kadencji powinniśmy być zadowoleni z odpowiedniej infrastruktury w tym obszarze. Termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła budynków użyteczności publicznej , w raz z instalacjami fotowoltaicznymi. Kolejne etapy przebudowy i remontów świetlic wiejskich. Budowa nowej infrastruktury sportowo rekreacyjnej w Kołczygłowach i na terenach poszczególnych sołectw. Planujemy kompleksową przebudowę budynku GOK w Kołczygłowach, aktualnie pracujemy nad dokumentacją i staramy się o środki zewnętrzne. Szykujemy się do procedury przetargowej na budowę nowej remizy strażackie w Kołczygłowach, a to tylko w najbliższych miesiącach. Będzie to kolejny rok rekordowy w inwestycje , a mam nadzieję ,że to nie koniec, jest jeszcze dużo do zrobienia.



Startował Pan z KWW Gmina z Przyszłością. Więc pytanie - jaka będzie przyszłość Gminy Kołczygłowy? Jakie ma Pan plany? Trzeba wyciągać wnioski i patrzeć w przyszłość. Mamy dziś solidne argumenty, aby myśleć o inwestycjach, które wyróżniłyby tę gminę na tle powiatu, ale i województwa. Oprócz inwestycji twardych, myślimy też o takich kwestiach jak spółdzielnia energetyczna – chcemy zabezpieczyć budynki użyteczności publicznej we własna energię. Czas najwyższy, aby trochę inaczej spojrzeć na usługi społeczne, mam tu na myśli GOPS. Dziś ten zakres usług społecznych jest zupełnie inny niż 15-20 lat temu. Bardziej ludziom trzeba dać wędkę, niż sama rybę i w tym kierunku chcemy zmierzać. Prowadzić dobrą i mądrą politykę senioralną , ale nie zapominać o młodym pokoleniu. Przyszłość Gminy Kołczygłowy to ludzie , jej mieszkańcy, wszystkie inwestycje i działania powinny być realizowane dla ludzi, co z pewnością przyczyni się do rozwoju całej gminy.

A czy będą nowe inwestycje? A może wśród nich takie, które sprawią, że gmina przyciągnie inwestorów, którzy np. zaoferują nowe miejsca pracy?

Widzę tu dużą rolę i szansę, jeśli chodzi o nasze nowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wskazaliśmy nowe miejsca inwestycyjne i miejsca pod zabudowę mieszkaniową. Chcemy wspierać rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Chociażby przy drodze wojewódzkiej 209, która przebiega przez serce gminy Kołczygłowy i miejmy nadzieję, że zostanie wkrótce zmodernizowana. Tam można wyznaczyć tereny, na których bliskość drogi wojewódzkiej wpływała by na charakter i funkcję tych terenów. Od strony Barnowa, poprzez Kołczygłowy, aż do Jezierza, czyli granicy gminy. Zdążył Pan przez ostatnie lata dobrze poznać gminę i jej mieszkańców. Jakie - Pana zdaniem - są największe bolączki gminy i jak Pan zamierza rozwiązać te problemy?

Myślę, że bardzo podobne jak w innych gminach, opieka medyczna, stomatologiczna, ograniczony dostęp do specjalistów, wykluczenie komunikacyjne, są to obszary, z którymi trzeba się zmierzyć i wspólnie nie tylko na poziomie gminy i powiatu szukać skutecznych rozwiązań. I droga wojewódzka 209, która jest w opłakanym stanie, potrzebna jej jest natychmiastowa przebudowa, z bezpiecznymi ścieżkami rowerowymi i chodnikami oraz z miejscami gdzie można bezpiecznie przejść z jednej strony na drugą.

Kim jest?

Artur Kalinowski – wykształcenie wyższe, ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim. W samorządzie od 2006 roku jako radny i wiceprzewodniczący Rady Gminy, a od 2018 roku wójt gminy Kołczygłowy. Zanim związał się z samorządem, był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Kołczygłowach. Z żoną Joanną mają trzy córki - Klaudia 24 lata, Wiktoria 18 lat, Lena 9 lat. Od 19 stycznia tego roku jest szczęśliwym dziadkiem Marysi.

