Baszta pod złą gwiazdą w Słupsku. Problem z rekonstrukcją średniowiecznej baszty nad Słupią

Wydawałoby się, że nie ma nic skomplikowanego w rozbiórce dwóch budynków przy Słupi przy ul. F. Nullo i odbudowie tam średniowiecznej baszty wraz z zaplanowanymi budynkami towarzyszącymi. Tymczasem miasto ogłasza kolejne przetargi i mimo tego, że są chętni wykonawcy, są też problemy.Tak więc urzędnicy teraz niemal wrócili do punktu wyjścia.

W pierwszym przetargu wybrali wykonawcę, który zobowiązał się do stworzenia dokumentacji na rozbiórkę, przeprowadzenia tam badań archeologicznych.Niestety, firma, choć dokumentację zrobiła wycofała się z dalszej części.

- To teren średniowiecznego miasta, cenny, więc badania archeologiczne muszą być dokładne, dwa-trzy metry w głąb. Do tego mowa też o średniowiecznym murze. Wiadomo jak wygląda z zewnątrz, ale zagadką jest co jest w środku - przypomina Paweł Krzemień odpowiedzialny za rewitalizację w Urzędzie Miejskim w Słupsku. - Firmy muszą to oszacować. Pierwsza nie doszacowała kosztów i musieliśmy się rozstać.