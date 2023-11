Będzie nowa stacja w Słupsku i drugi peron do Lęborka. PKP podpisało umowy z wykonawcami

Modernizacja odcinka Lębork-Słupsk, który jest częścią linii kolejowej 202 z Gdańska Głównego do Stargardu, zwiększy komfort pasażerów w codziennych podróżach do pracy lub szkoły, ale także na trasie Trójmiasto-Szczecin.

W poniedziałek, 6 listopada, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dwie umowy. Pierwsza z nich dotyczy przebudowy odcinka Lębork-Słupsk, druga stacji Słupsk. To ważna informacja dla regionu. Drugi tor do Lęborka umożliwi szybsze podróże i więcej połączeń, a przebudowa stacji to m.in. trzeci peron. Łączna szacunkowa wartość kolejowych inwestycji wynosi 1,85 miliarda złotych.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy za blisko 1,85 mld zł z wykonawcami prac między Lęborkiem a Słupskiem oraz na stacji Słupsk. Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FenIKS). – Podpisane umowy dotyczą inwestycji o kluczowym znaczeniu dla tej części województwa pomorskiego. Kolej zmienia się na lepsze na terenie całego kraju. Skutecznie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym, budując kolej bezpieczną, przewidywalną, z poszanowaniem środowiska naturalnego – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. To bardzo ważne inwestycje dla regionu słupskiego. – Modernizacja stacji Słupsk oraz linii w kierunku Trójmiasta zachęci do wyboru pociągów w codziennych podróżach do pracy i szkoły. Zapewniony zostanie lepszy dostęp do kolei także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Sprawne wykorzystywanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. środków z budżetu państwa i dotacji unijnych przyczynia się do budowy nowoczesnej kolei będącej odpowiedzią na oczekiwania podróżnych – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

- Przebudowany zostanie jeden oraz dobudowany drugi tor na długości 47,5 km. Zwiększy się przepustowość linii, co umożliwi sprawniejsze podróże. Po zakończeniu wszystkich prac na odcinku Lębork – Słupsk, a także planowanych prac na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork oraz uzyskaniu wymaganych pozwoleń, czas podróży między Gdynią Chylonią a Słupskiem skróci się około 15 minut. Pociągi pasażerskie przyśpieszą ze 120 km/h do 160 km/h, a towarowe z 70 km/h do 120 km/h – mówi Przemysław Zieliński, rzecznik prasoy PKP PLK.

Wygodniejsze podróże oraz pełną dostępność, także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, zapewnią przebudowane i nowe perony na stacjach i przystankach: Leśnice, Pogorzelice, Potęgowo, Głuszyno Pomorskie, Strzyżyno Słupskie, Damnica, Jezierzyce Słupskie. Dodatkowy dostęp do pociągów umożliwią trzy nowe przystanki: w Runowie, Łebieniu oraz Siemianicach.

Na modernizowanej linii na odcinku Lębork – Słupsk wyższy poziom bezpieczeństwa zapewnią nowe urządzenia i systemy sterowania ruchem, a także trzy nowe mosty kolejowe, nowy wiadukt kolejowy oraz sześć nowych przejść podziemnych pod torami, które także przyczynią się do usprawnienia komunikacji. Inwestycja obejmie także przebudowę trzech mostów, 12 wiaduktów kolejowych, dziewięciu wiaduktów drogowych, 24 przepustów. Wymieniona zostanie też sieć trakcyjna.

Wykonawcą prac na odcinku Lębork – Słupsk jest firma INTERCOR Sp. z o.o. Wartość robót to 1,284 mld zł.

Nowa stacja Słupsk Na stacji Słupsk przebudowane zostaną trzy perony. Będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia pod torami. Na peronach zostaną zachowane i odrestaurowane zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji. Nowoczesny system informacji pasażerskiej ułatwi orientację, a wyświetlacze poinformują o przyjazdach i odjazdach pociągów.

Nowe lokalne centrum sterowania wraz z systemem sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawne i bezpieczne prowadzenie pociągów. Na Słupi przebudowany zostanie most kolejowy, który umożliwi przeprowadzenie przez rzekę drugiego toru. Inwestycja obejmie także przebudowę trzech wiaduktów kolejowych, przejścia podziemnego pod torami oraz pięciu przepustów. W Kobylnicy Słupskiej, w ciągu linii kolejowej nr 202 zbudowany zostanie nowy peron, który zwiększy możliwości obsługi podróżnych na trasie Słupsk – Szczecin.

Wykonawcą prac na stacji Słupsk jest firma TORPOL S.A. Wartość robót to blisko 562 mln zł.

Co ważne, realizacja tego zadania umożliwi wykonanie przez Miasto Słupsk połączenia drogowego, łączącego nowy dworzec autobusowy z rondem biskupa Ignacego Jeża, znajdującym się u zbiegu ul. Jana III Sobieskiego i Stefana Banacha. PLK S.A. podpisały także umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad oboma zadaniami z firmą ECM Group Polska S.A. na łączną kwotę blisko 11,8 mln zł netto.

Zakończenie prac budowlanych na stacji Słupsk oraz na odcinku Lębork – Słupsk planowane jest w 2026 r.

Projekt pn. „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia - Słupsk” planowany jest do realizacji w ramach dwóch perspektyw finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Ogłoszenie przetargu na prace na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork planowane jest w I połowie 2024 r.

