Będzie strefa kibica w Słupsku. Mecz z Austrią obejrzycie wspólnie na stadionie przy Zielonej

Słupsk pozazdrościł Koszalinowi i uruchamia swoją strefę kibica – na razie jedynie na mecz Polska-Austria. Telebim o powierzchni 15 metrów kwadratowej stanie na płycie stadionu przy ulicy Zielonej. Kibice mecz obejrzą z zadaszonej trybuny, która pomieści 900 osób.

- Nie mamy takiego miejsca, jak amfiteatr koszaliński, ale myślimy że stadion taką rolę może spełnić. Mecz Polska-Austria możemy oglądać wspólnie na stadionie przy ulicy Zielonej już w piątek. Będziemy mieli duży telebim - zapowiada Krystyna Danilecka-Wojewódzka, prezydent Słupska.

- Dzięki partnerom uda się zakupić licencję do końca mistrzostw, wynajmiemy telebim i zapraszamy wszystkich do udziału i kibicowania – oczywiście nieodpłatnie. Będzie strefa gastronomiczna, postaramy się zapewnić inne atrakcje, tak żebyście mogli przyjść z najmłodszymi kibicami. Trzymamy kciuki, żeby nasza drużyna wyszła z grupy. Wtedy, mamy nadzieję, że ta strefa kibica przetrwa do końca mistrzostw – mówi Dagna Mikołajczak-Maśnicka z Urzędu Miejskiego w Słupsku. - To pierwsza taka nasza strefa. Technicznie jest to wyzwanie, bo już mało czasu zostało. Będziemy pod zadaszeniem, więc nie groźne są warunki atmosferyczne. Jeżeli będzie dopisywała publika, to wierzymy, że uda się zrobić kolejny mecz wspólnie.