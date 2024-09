Bieg charytatywny im. Agnieszki Słomińskiej dla Julki i Wojtusia. Pobiegnij i pomóż!

- Agnieszka zawsze wspierała mnie w różnych pomysłach i inicjatywach na rzecz dzieci. Ja sobie obiecałam, że będę robić coś dobrego w dniu jej urodzin - 10 września, aby je uczcić. Pomysł pojawił się szybko, ale bałam się poprosić o zgodę Jej rodziców. Jednak oni dali mi zielone światło i powiedzieli bardzo ważną rzecz - jeżeli ta strata i to, z czym my się borykamy, tęskniąc tak bardzo, może zamienić w coś dobrego, pomóc innym, to zróbmy to. I zaczęliśmy działać. Agnieszka odeszła 2 kwietnia 2023 roku, a już 10 września tego samego roku - w dniu jej 37. urodzin - odbył się pierwszy bieg charytatywny - Memoriał Agnieszki Słomińskiej. Myślę, że była z nami duchowo. Zrobiliśmy memoriał i ku pamięci puściliśmy w niebo 37 białych balonów.

- Nie udźwignęłabym wielu rzeczy związanych z biegiem gdyby nie moi przyjaciele. Ona nas łączy..i Ona łączy nas z ludźmi, którzy robią tak wiele dobrego, bez których nie dałabym sobie rady. Tego dnia możemy zamienić Inicjatywę w dobro i radość, by pomóc komuś, kto tej pomocy bardzo potrzebuje, to nam się to udało - mówi przyjaciółka Agnieszki i jednocześnie inicjatorka i organizatorka Biegu Charytatywnego im. Agnieszki Słomińskiej. - Rodzice Agusi podziękowali mi za wzruszenie i to, że ich żałobę tego dnia zamieniłam w uśmiech na rzecz chorych dzieci. Bo oni, patrząc na radość tych dzieci i rodziców, po raz pierwszy poczuli szczęście. Po biegu poszłam na grób i zostawiłam Agusi swój medal. I tak będzie co roku…

- Po licznych rozmowach z przyjaciółmi postanowiliśmy zorganizować drugi bieg. To, ile osób się przyłącza i pomaga nam, daje nam siłę do działania. Wiemy, że warto. Tym razem podczas biegu odbędzie się zbiórka dla dwójki dzieci. Są to moi pacjenci. Pierwsza to 4-letnia Juleczka, która urodziła się z wadą ortopedyczną wrodzoną nóżki. Ma duży skrót lewej kończyny. Jest już po operacji. Drugim dzieckiem jest Wojtuś, 11-letni chłopczyk z bardzo rzadką chorobą genetyczną metaboliczną. Bardzo potrzebują pieniędzy na zabiegi i operacje różnego rodzaju. Co roku chciałabym zmieniać pacjentów. Rok temu biegliśmy dla Sandry i Filipka - mówi Ania i zaprasza na bieg.