Bieg pamięci. 200 osób przemierzało trasę w Borzytuchomiu

To była świetna okazja, by sprawdzić swoją formę i przy okazji kultywować tradycję polskiego podziemia. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP - Andrzej Duda. Bieg odbył się tradycyjnie w Borzytuchomiu. Na trzech trasach wystartowało łącznie 200 uczestników.

Impreza ogólnopolska

Impreza miała charakter ogólnopolski. W pierwszej edycji biegu uczestniczyło zaledwie kilkunastu pasjonatów historii. W ubiegłym roku w biegu wystartowało ponad 75 tysięcy biegaczy w 370 lokalizacjach.

W ramach projektu we wszystkich lokalizacjach odbył się tradycyjny bieg na 1963 metry - jest to odwołanie do roku, w którym zginął ostatni, poległy w walce Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak ps. Lalek. Dodatkowo lokalni organizatorzy przygotowali dodatkowe trasy - w Borzytuchomiu był to bieg na 10 km oraz masz nordic walking na dystansie 5 km.

Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Wolność i Demokracja, wójt gminy Borzytuchom oraz Klub Biegacza „Goch 2” Bytów.