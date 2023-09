Biżuteria z PRL na której można zarobić. Zobacz czego szukają jubilerzy i kolekcjonerzy. Brosze, kolczyki i pierścionki warte fortunę

Biżuteria z PRL. Czego szukają łowcy okazji i kolekcjonerzy?

Niemal każdy z nas posiada w domu stare szkatułki po dziadkach czy rodzicach. Trzymamy w nich stare, często topornie wyglądające pierścionki, kolczyki, broszki czy naszyjniki. Co ciekawe po niemal pięćdziesięciu latach wracają one powoli do łask i mody. W sieci nie brakuje chętnych do kupienia i sprzedania starej biżuterii. Na takie okazje czekają właśnie kolekcjonerzy, zbieracze staroci, właściciele antykwariatów czy jubilerzy. To właśnie oni przeszukują ogłoszenia internetowe szukając perełek i rzadkich egzemplarzy, które może mieć w domu każdy z nas, nawet o tym nie wiedząc. Są oni w stanie zapłacić bardzo duże pieniądze z biżuterię wykonaną czasach PRL, chodzi między innymi o: