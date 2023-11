Black Friday. Uważaj, aby gorączka zakupów nie zakończyła się zawałem. Słupska policja ostrzega

Od kilku lat listopad to najgorętszy okres dla łowców promocji. Wszystko za sprawą "Black Friday", z angielskiego Czarnego Piątku, czyli specjalnego dnia wyprzedaży, podczas którego oferty sprzedawców obniżane są nawet o kilkadziesiąt procent. Popularność tego dnia jest tak duża, że okres promocji został wydłużony na potrzeby konsumentów o kolejne dni i tak powstał tzw. Black Week, który w tym roku rozpoczął się już w poniedziałek, 20 listopada. Dla wielu osób jest to okazja do zakupów świątecznych prezentów. Tydzień promocji to również czas dla oszustów, dlatego należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, które mogą uchronić nas przed utratą pieniędzy. W tym czasie należy być wyjątkowo czujnym, aby nie dać się nabrać i oszukać. Bo od gorączki zakupów do zawału serca droga niedaleka. Dlatego policja ostrzega.

- Ostatnie dni listopada to okres wzmożonej aktywności konsumentów, którzy będą szukali okazji podczas robienia zakupów. Przed nami Black Friday, który będzie poprzedzony tzw. Black Week - bądźmy czujni i ostrożni nie tylko podczas internetowych zakupów, ale również w trakcie tych tradycyjnych, wybierając się do centrum handlowego. Zawsze stosujmy zasadę ograniczonego zaufania – atrakcyjna cena towaru może być jednocześnie próbą oszustwa. Bądźmy rozsądni i odpowiedzialni, Black Friday to okazja również dla oszustów! - apeluje mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji.

Pamiętaj!

Zakupy w sieci: