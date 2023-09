Blog 57. Festiwalu Pianistyki Polskiej. Odcinek 4: Męskie granie

Ktoś mi powiedział w kuluarach, że Piotr Sałajczyk jest z wyglądu podobny do aktora Mariusza Bonaszewskiego. I tak się na tym zafiksowałam, że zaczęłam myśleć, kogo mógłby pianista zagrać. Wyszło mi, że takiego gościa po przejściach, bezkompromisowego milczącego twardziela, który jednak, gdy go z wierzchu poskrobać, ma miękkie serce i wrażliwość dziewczęcia. W filmach takich facetów otwiera zazwyczaj piękna kobieta i mają szczęście, jeśli to nie jest femme fatale. W przypadku Sałajczyka to po prostu muzyka.

Mocne uderzenie w punkt, czyli właściwy klawisz. Pewne swojej urody perliste pasaże, nieznoszące sprzeciwu akordy. Czasem jakaś kantylena, ciut miększego dźwięku, nieco jasności i delikatności, ale przez większość czasu dynamit – to pokazał artysta przez większość swojego wtorkowego recitalu, bo takie też dobrał utwory: Beethoven, Brahms i Weinberg. Ten ostatni skierował nas na nieco bardziej refleksyjne tory, po czym nastąpił jazzowy, rozkołysany, chociaż trzymany w ryzach, Gershwin. I na bis Chopin. Cudnie czuły, nie daj Boże czułostkowy. Taki, jaki zachwyca i wzrusza… W sumie najmniej fantazyjny był Beethoven. Ja bym go skróciła o połowę, do sześciu wariacji, koniecznie z fugą, bo fugi pasjami uwielbiam. Rapsodie były natomiast bez dwóch zdań wspaniałe. Zwięzła forma, maksimum treści i emocji. No i Weinberg, odkrycie kompozytorskie tego festiwalu, ale przede wszystkim Piotra Sałajczyka. Bo pianista nie chadza w swojej karierze utartymi ścieżkami. To odkrywca kompozytorów, których partytury pokrył kurz w jakichś zatęchłych archiwach, a warci są tego, żeby ich muzyka żyła na scenach. Za to pianista zbiera splendory, tytuły i nagrody (w tym Fryderyka), ale też – i pewnie to się najbardziej dla niego liczy - wdzięczność melomanów.

Chociaż festiwal się jeszcze nie skończył, to już mogę napisać, że Piotr Sałajczyk był jego ozdobą. Zarówno inauguracji (wariacje Lutosławskiego na temat Paganiniego), jak i solowego recitalu. Z tymi solowymi wieczorami to zresztą bywa różnie, czasem człowiek pragnie, by były krótsze, bo widać, że artysta nie jest w stanie przez prawie dwie godziny trzymać równie wysoką formę. W przypadku Sałajczyka było jednak odwrotnie – im dłużej grał, tym piękniej. Skupiał na sobie uwagę i sam był wybitnie skupiony, bo – muszę to napisać – tego dnia z widowni dochodziły dziwne dźwięki. Nie były to tylko sygnały nadchodzących SMS-ów z komórek, ale i coś jak świergolenie ptasząt (ponoć popsuty aparat słuchowy), a nawet, o zgrozo, wypowiedziane scenicznym szeptem słowo „ciszej!”. No i jednego z widzów trzeba były wyprowadzić z przyczyn co prawda od niego niezależnych, ale jednak nie dało się tego niezauważenie przeprowadzić, bo foteliki skrzypią, oj, skrzypią… Była to więc widownia nie do końca sprzyjająca artyście, ale on grał, grał i grał. No i, jednym już słowem – wygrał.

Kim był Weinberg?

O Mieczysławie Weinbergu tak ciekawie opowiadał prelegent Andrzej Zborowski, a dzień wcześniej Teresa Przeradzka, że szkoda by było fragmentem tej wiedzy się nie podzielić. Otóż był to urodzony w Warszawie Polak pochodzenia żydowskiego. W 1939 roku uciekł z zaatakowanej przez Niemców Polski do Mińska. Z całej rodziny Holokaust przeżył tylko on, co zostawiło w nim traumę na całe życie. Kiedy Niemcy zaatakowali także Związek Sowiecki, pojechał do Taszkientu. A stamtąd do Moskwy ściągnął go Szostakowicz, który roztoczył nad zdolnym kompozytorem opiekę. Uratował go potem z więzienia, do którego Weinberg trafił za to, że w jego muzyce było za mało elementów ludowych, a za dużo formalizmu. Genialny mentor nie był jednak na tyle władny, żeby ruszyć z misją ratunkową po raz wtóry, kiedy oskarżenie było dużo poważniejsze. Weinbergowi komuniści zarzucili bowiem żydowski nacjonalizm burżuazyjny. Z celi śmierci uratowała go… śmierć Stalina. Weinberg był twórcą nie tylko muzyki poważnej, ale i rewiowym oraz filmowym. Jest autorem m.in. muzyki do nagrodzonego w Cannes Złotą Palmą filmu „Lecą żurawie” Michaiła Kałatozowa (1957 rok).

Dla porządku

57. Festiwal Pianistyki Polskiej, wtorek, 19 września, sala filharmonii

Recital mistrzowski rezydenta 57. FPP Piotra Sałajczyka

Program: Ludwig van Beethoven: 15 Wariacji i fuga Es-dur „Eroica” op. 35; Johannes Brahms: 2 Rapsodie op. 79 h-moll i g-moll; Mieczysław Weinberg: II Sonata fortepianowa op. 8; George Gershwin: 3 Preludia.

Prelegent: Andrzej Zborowski





