Blog 57. FPP. Odcinek 5: BBB, czyli Boska Beata Bilińska [ZDJĘCIA]

Fantazja Klary Wieck

Najpierw o dziele, o którym ciekawie opowiadała prelegentka tego wieczoru - Beata Górecka. Schumann specjalnie dla swojej ukochanej żony, Klary Wieck, wirtuozki fortepianu, napisał Fantazję a-moll. Mitygując się, że nie lubi pisać utworów służących jedynie popisowi pianistów, chciał na tym poprzestać. Ale wydawcy odmówili wydania Fantazji. A Klara Wieck po kobiecemu naciskała. Napisał więc część drugą i trzecią, wbrew swoim obawom harmonijnie łącząc romantyczną duchowość i piękną emocjonalną melodykę z wirtuozowskimi partiami. No i cóż, ten napisany niejako pod przymusem koncert a-moll to do dzisiaj jeden z najpiękniejszych i najchętniej słuchanych utworów na fortepian i orkiestrę…

Fantastyczna BB

A teraz o Niej. Posągowo piękna, w sukni typu syrena koloru nocnego nieba rozjaśnionego milionem gwiazd, jednym (a właściwie dwoma) słowem - kwintesencja kobiecości, zagrała Schumanna romantycznie i współcześnie zarazem, emanując „męską”, w sensie siły wyrazu i dźwięku, energią. Idealne to było wykonanie, gorące, wzruszające, nienaganne technicznie i o najwyższym stopniu muzykalności. Kadencja w pierwszej części – porywająca! Nie chcę już pisać więcej, bom nie poetka, a tu poezji by trzeba. Beata Bilińska sprawiła, że to był jeden z najlepszych finałów w długiej przecież historii FPP. Dziękujemy i prosimy o więcej takich koncertów w jej wykonaniu.

To idzie młodość

Dysonans

Długo się zastanawiałam, czy o tym wspomnieć, ale założyłam sobie dawno temu, zaczynając festiwalowe blogowanie, że będę prowadziła rodzaj kroniki. Odnotowuję więc po kronikarsku, aczkolwiek z niechęcią (bo to był bez dwóch zdań wspaniały wieczór), że podczas wręczania nagród młodym pianistom doszło do bardzo niestosownej sytuacji. Otóż ze sceny padło stwierdzenie, że finansowa gratyfikacja Prezydenta Miasta Słupska dla jednego z laureatów to raczej takie studenckie stypendium, czyli – w domyśle – niewielka kwota. Na to przedstawiciel ratusza, w obronie miejskiej godności, ujawnił sumę – 2000 zł. Przyznam, że jako słupszczanka i osoba znająca niebagatelną wysokość dotacji miasta dla FPP, poczułam się urażona. I nie tylko ja. Przykro, obawiam się, było też obdarowanemu. A dlaczego nie piszę z nazwiskami? Bo sprawca tej sytuacji po czasie zrozumiał, jak zostało to odebrane, i wyglądało na to, że bardzo to przeżył. A ja mimo wszystko mam miękkie serce, w dodatku rozmiękczone występem pani Beaty.