Bombki już latem? Czemu nie. Kaszubskie rękodzieło na topie (WIDEO)

Sezon imprez letnich, festynów oraz dożynek trwa w najlepsze. A tam oprócz koncertów prezentują się twórcy ludowi. Na ich stoiskach można znaleźć wszystko: rzeźby, haftowane serwety, a także... bożonarodzeniowe bombki. Dlaczego są takie wyjątkowe? Bo wykonywane tradycyjną metodą i ręcznie zdobione.

Oko zawieszamy na tych, z motywami kaszubskimi.

- Kto latem kupuje latem bombki? - dopytuję.

- Wszyscy, Kaszubi, turyści - mówi Henryka Kanczkowska, która od wielu lat zajmuje się rękodziełem. - Aby nie kupować chińszczyzny, kupują nasze regionalne. Na prezenty, pamiątki z wyjazdów. Są też i tacy, którzy kolekcjonują bombki. Aby stworzyć taką kulę trzeba ją najpierw wydmuchać, potem wysrebrzyć, aby był efekt, a następnie pięknie udekorować. To nie takie proste, malunek musi być perfekcyjny. Jak ktoś ma wprawę to idzie to bardzo szybko, jakieś zdolności plastyczne muszą być.