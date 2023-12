Boże Narodzenie w czasach PRL-u. Choinka przy meblościance [zdjęcia]

Święta Bożego Narodzenia w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej miały, podobnie jak obecnie, rodzinny i religijny charakter. Rodziny, krewni, znajomi (i nie znajomi) łamali się opłatkiem, zasiadali do wigilijnego stołu, aby po konsumpcji tradycyjnych potraw obdarować się prezentami. Na te ostatnie rzecz jasna najbardziej oczekiwały dzieci.

Późnym wieczorem spotykano się na pasterce. Tak było nawet w Wigilię 1981 roku, kilka dni po wprowadzeniu stanu wojennego. Obowiązywała wówczas godzina milicyjna od godz. 22 do 6 rano, jednak właśnie w noc wigilijna to zarządzenie zostało zawieszone właśnie dlatego, aby wierni mogli uczestniczyć w nabożeństwie.

W Narodowym Archiwum Cyfrowym znaleźliśmy zdjęcia z lat 60., 70. I 80. XX wieku wykonane podczas świąt Bożego Narodzenia w mieszkaniach przeciętnych obywateli PRL-u. Uwagę zwracają przede wszystkim choinki, bo na niektórych zdjęciach można dojrzeć, że były do sztuczne drzewka. Takie produkty zaczęły się pojawiać pod koniec lat 60. i były reklamowane – co ciekawe – jako produkty ekologiczne. Tłumaczono, że sztuczne choinki przyczyniają się do ograniczeniu wycinki w lasach choinek naturalnych, no i że jest to zakup na kilka lat. O problemach z utylizacją sztucznych drzewek nikt wtedy sobie głowy nie zaprzątał.