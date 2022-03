Bulwary nad Słupią prawie gotowe, ale nieposprzątane. Przepełnione kosze na śmieci i poprawki

Jedna z najważniejszych inwestycji rewitalizujących zbliża się do końca. Choć terminy gonią, a większość prac została wykonana, to wciąż lista zadań do wykonania zawiera kilka punktów. Poprawki nawierzchni drewnopodobnej przy baszcie zostały już zinwentaryzowane. Wybrakowane elementy zgodnie z zapowiedziami będą wymienione do końca miesiąca. Ułożenia wymaga też sąsiedni ciąg z płyt kamiennych, co powinno zająć chwilę. Krawężniku i podbudowa już są. W toku jest montaż iluminacji. Oświetlenie zyskuje nie tylko nawierzchnia. Za chwilę iluminacje pojawią się na barierkach samych kładek. To w sumie 160 opraw. Więcej światła na bryłę biblioteki rzucą też nowe reflektory. Dosztukowania wymagają też oprawy świetlne przy murach miejskich. Montowane są też ostatnie elementy małej architektury. Mowa o koszach, ławkach i hamakach.

W tym tygodniu ruszyły prace nasadzeniowe nowych drzew. Realizowane są też prace pielęgnacyjne, choć część roślin została zniszczonych w ostatnim czasie.