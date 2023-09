Bytów stolicą kolarstwa. Finał ORLEN Lang Team Race w mieście na Kaszubach (WIDEO)

Tradycja Czesława Langa

W ramach rywalizacji przygotowano dwa warianty trasy do wyboru. Trasa maxi o długości 104 kilometrów oraz trasa mini, której dystans wynosi 42 kilometry. To wyjątkowa okazja, aby podziwiać piękno Kaszub.

– To ostatnie już w tym roku kolarskie wydarzenie organizowane przez Lang Team. Zawsze bardzo cieszę się na finał cyklu ORLEN Lang Team Race w Bytowie, bo to moje rodzinne strony. To właśnie tutaj zacząłem odkrywać kolarstwo. Są to piękne tereny, na których można się ścigać - mówi wyścig Czesław Lang.