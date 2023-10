Bytowscy policjanci otworzyli drzwi dla małych i dużych (ZDJĘCIA)

Policja otworzyła drzwi

- Na naszym wewnętrznym parkingu jednostki stanęły namioty policyjne, w których pokazaliśmy nasz sprzęt i to jak pracujemy. Wśród atrakcji do obejrzenia znalazła się policyjna broń, profesjonalny sprzęt wykorzystywany przez ruch drogowy i strój policjanta prewencji - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - Z technikiem kryminalistyki chętni mogli wykrywać ślady, a dla odważnych był tor przeszkód w alkogoglach, które pokazują jak alkohol zaburza świadomość. Dodatkową atrakcją było wejście do komendy i pomieszczenia dla osób zatrzymywanych. Każdy mógł wsiąść do radiowozu, na motocykl i oczywiście przybić piątkę ze słoniem Popo. W policyjnym miasteczku nie mogło zabraknąć funkcjonariusza Gorana, którego przewodniczka opowiadała jak wygląda ich wspólna służba. Starsi uczniowie natomiast mogli porozmawiać z policjantami, dowiadując się jak wygląda proces rekrutacji do służby.