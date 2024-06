Bytowski kościół zostanie odnowiony. Są na to środki

Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i św. Jana Chrzciciela w Bytowie został wybudowany w latach 1848-1854 przez powiatowego budowniczego Werdera. To murowana, trójnawowa budowla z cegły zaprojektowana w stylu neoromańskim.

Przewidywany termin wykonania zadania to 30 listopad 2024 r.

Przedsięwzięcie polega na wykonaniu prac konserwatorskich elewacji kościoła, przedsionka prawego oraz zakrystii. Gmina Bytów przekaże na to zadanie dotację w kwocie 24 500 zł.

Do końca II wojny światowej był kościołem protestanckim pw. św. Elżbiety. Po włączeniu Bytowa w granice Polski został przystosowany do wymogów liturgii katolickiej i poświęcony 24 czerwca 1945r. przez ss. Waltera Genge, ostatniego proboszcza narodowości niemieckiej. Przez akt poświęcenia został parafii dodany drugi patron św. Jan Chrzciciel.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Program jest formą wsparcia rozwoju lokalnego. Program wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych.

W wielu miejscowościach budynki szkół, żłobków, przedszkoli czy domów kultury to zabytki. Często są zniszczone i wymagają remontów. Rządowy Program Odbudowy Zabytków to odpowiedź na te potrzeby.

Zabytki kojarzą się głównie z muzeami. Jednak to często miejsca użytkowe, które mają pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy miejscowości. Są to często miejsca, w których lokuje się usługi – sklepy, lokale gastronomiczne czy budynki ratuszy miast. To także miejsca pracy czy miejsca zamieszkania.

Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków są przeznaczone na: prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane. Dofinansowanie z programu sięga aż 98 procent.