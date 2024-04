Cały wrócił z wojny i postawił kapliczkę. Historia bożychmąk i kapliczek część II. (ZDJĘCIA)

- Wybuch pierwszej wojny przerwał szczęśliwe życie moich dziadków – opowiada pani Genowefa. – Dziadka powołano do wojska. Miał 35 lat. Na rozstaju dróg mniej więcej w miejscu, gdzie teraz stoi kościół, przy krzyżu spotkali się ci, którzy mieli wyruszyć w bój. Modlili się o szczęśliwy powrót do domu. W tej grupie był też mój dziadek. A miał do kogo wracać, w domu została nie tylko żona, ale też spora gromadka dzieci. Najstarsze miało wówczas 11 lat, a najmłodsze 4. Babcia została na gospodarstwie z całą ósemką maluchów. Ale nikt się wtedy nad sobą nie użalał, dała radę. Była wyjątkową kobietą, która bardzo dbała o wykształcenie dzieci. To dzięki niej załapałam bakcyla do matematyki. Ale wróćmy do dziadka, wtedy przy tym krzyżu złożył przysięgę, że jeśli cały wróci do domu w dowód wdzięczności, na swoje posesji wybuduje kapliczkę. Do tego samego krzyża codziennie przychodziły kobiety, które same zostały w domach. Modliły się o powrót swoich mężów. Dziadek jak powiedział tak zrobił. Wrócił z Francji do domu, pobijany, w chodakach. Dla Kaszubów wiara i olbrzymia wdzięczność była czymś wyjątkowym, po kilku latach przed domem wybudował kapliczkę. W środku znajduje się postać Matki Bożej, tej której zawdzięczał życie.