Ceny wynajmu poszybowały w górę. A wolnych mieszkań w Bytowie już nie ma.

Wysokie ceny najmu mieszkań w Bytowie

- To, co dzieje się na rynku najmu przechodzi wszelkie wyobrażenie - przyznaje Roma Wojak z biura nieruchomości Tyszkiewicz w Bytowie. - Mieszkań na wynajem praktycznie nie ma. Gdy jakieś się pojawi to można zapomnieć o cenie 1,2-1,4 tys. złotych za miesiąc, widać że ceny skoczyły w górę.

- W Bytowie są pełne rodziny, wcześniej w mieście pracowali mężczyźni, gdy wybuchła wojna sprowadzili bliskich, chcą mieszkać razem i szukają wolnych mieszkań - mówi przedstawiciel biura nieruchomości. - Niestety, rynek wolnych lokali praktycznie się skończył. To również potwierdza Marta Peplińska z biura Wipeks. - Brakuje mieszkań do wynajęcia - mówi wprost. - W naszej ofercie nie mamy wolnych lokali. Ci, którzy mieli mieszkania użyczyli lub wynajęli uchodźcom.

Faktycznie, na lokalnych portalach społecznościowych można znaleźć pojedyncze ogłoszenia od wynajmujących. Cena oscyluje w okolicach 2 tysięcy złotych. Więcej jest poszukujących. I co ciekawe wielu z nich sugeruje już kwotę za wynajem, średni to właśnie 2 tys. zł.

Duże domy

Co zostało na rynku nieruchomości? Do kupienia jest sporo domów w Bytowie i okolicach. - Ale to na inną kieszeń - przyznają przedstawiciele biur nieruchomości. - Jest kilka domów w okolicach Bytowa, ceny wahają się od 500 tys. zł do ponad miliona złotych.