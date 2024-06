Chaos w Sądzie Rejonowym w Słupsku. Minister sprawiedliwości zawiesił kierownictwo

Z komunikatu wynika, że obecny minister sprawiedliwości zwraca uwagę na fakt, że w czasie sprawowania funkcji przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, w 2017 roku doszło do zmiany przepisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych, która wyeliminowała wpływ organów samorządu sędziowskiego na wybór prezesów i wiceprezesów sądów.

– W odniesieniu do sędziów Agnieszki Leszkiewicz i Ryszarda Błenckiego wniosek ministra sprawiedliwości został uzasadniony brakiem udziału samorządu tworzonego przez ogół sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku w ich wyborze na stanowisko prezesa i wiceprezesa sądu – informuje biuro prasowe MS.

- Minister Sprawiedliwości wystąpił z uzasadnionym wnioskiem do Kolegium Sądu Okręgowego w Słupsku o wyrażenie opinii w przedmiocie odwołania z pełnionych funkcji sędzi Agnieszki Leszkiewicz, pełniącej funkcję prezesa Sądu Rejonowego w Słupsku i sędziego Ryszarda Błenckiego, pełniącego funkcję wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupsku - informuje Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości.

- Doprowadziło to do sytuacji, w której na stanowiska prezesów i wiceprezesów sądów minister sprawiedliwości zaczął wyznaczać osoby nieposiadające wystarczającego doświadczenia orzeczniczego i menedżerskiego. Kandydaci na prezesów i wiceprezesów sądów byli wybierani według klucza pozamerytorycznego, co w wielu przypadkach znacząco obniżyło standard zarządzania sądami – czytamy w komunikacie.

Natomiast wniosek ministra sprawiedliwości o odwołanie sędziów Agnieszki Leszkiewicz i Ryszarda Błenckiego dodatkowo został uzasadniony treścią Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Słupsku z 23 lutego 2024 roku. Wówczas to sędziowie wezwali prezes i wiceprezesa do rezygnacji z zajmowanych funkcji, a w treści tego apelu wskazali, że kierownictwo sądu zostało powołane w "nietransparentnej procedurze, arbitralną decyzją ministra sprawiedliwości przy jednoczesnym braku doświadczenia zarządczego".