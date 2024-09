Charlotta MTB Bike Adventure 2024 w Ustce. Prawie 100 kolarzy na malowniczej trasie (zdjęcia)

Zawodnicy mieli do pokonania liczne podjazdy, zjazdy oraz techniczne sekcje, które wymagały zarówno siły fizycznej, jak i precyzji. Każdy, kto stanął na starcie, wiedział, że czeka go nie lada wyzwanie. Trasa, mimo że trudna, zachwycała pięknymi widokami i zróżnicowanym terenem, co dodawało dodatkowego uroku rywalizacji.

Charlotta MTB Bike Adventure to nie tylko rywalizacja, ale także okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, w gronie osób o podobnych pasjach. Impreza ta z pewnością na długo pozostanie w pamięci zarówno zawodników, jak i kibiców, którzy dopingowali ich na trasie. Tego rodzaju wydarzenia są doskonałym przykładem, jak sport potrafi łączyć ludzi, dając jednocześnie możliwość sprawdzenia własnych granic i czerpania radości z aktywności na łonie natury. Kolarze tradycyjnie już, startowali na usteckim Trakcie Solidarności. Dalej trasa wiodła do Orzechowa, na plażę i dalej wydmami oraz szlakiem zwiniętych torów do Ustki aż na metę, która zlokalizowana była w Ośrodku Sportu i Rozwoju.

Na mecie najszybciej zameldował się Piotr Rzeszutek (00:40:12), drugi był Tomasz Marzecz (00:40:41) a trzeci Paweł Zywicki (00:42:48). Wśród pań najszybciej trasę pokonała Zofia Rzeszutek (00:53:05), druga była Dagmara Sudoł (00:56:19) a trzecia Joanna Nowak (01:06:58). Kolejna impreza z cyklu już za rok.