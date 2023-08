Charlotta MTB Bike Adventure w Ustce. Ponad 70 kolarzy na starcie wyścigu przełajowego (zdjęcia)

Na trasę tegorocznej edycji uczestnicy startowali z Ustki. Ponad 70 zawodniczek i zawodników ruszało co pół minuty z linii startu zlokalizowanej przy Trakcie Solidarności. Trasa liczyła około 27 km przez klif, Orzechowo, las i łąkę w stronę Wydmy Orzechowskiej przez Zapadłe, Szlakiem Zwiniętych Torów i Przewłoką do Ustki. Tak wyglądała kolejna, IV już edycja wyścigu rowerowego Charlotta MTB Bike Adventure organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustce oraz Dolinę Charlotty Resort and SPA.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale - nieśmiertelniki, pakiet finishera (z niespodzianką od Doliny Charlotty Resort and SPA i innych sponsorów) oraz catering od restauracji Kulka z Ustki.

- Jest to pierwsza edycja, ale z pewnością nie ostania. Następna, piąta już za rok. Z nowymi pomysłami na jeszcze bardziej bardziej górzystą i wymagającą trasę - powiedział prezes usteckiego OSiRu, Radosław Szreder. - Chcę aby MTB stało się jedną z flagowych imprez sportowych Ustki kojarzoną w świecie MTB i uczestnikami nie tylko z Polski ale również całej Europy.

Wyniki wszystkich uczestników są dostępne na stronie Domtelu - Charlotta MTB Bike Adventure