Chcesz dostać 800 zł na każde dziecko? Zbliża się ostateczny termin składania wniosków. Zobacz co trzeba zrobić 03.08.23

Co trzeba zrobić aby otrzymać 800 zł na każde dziecko? Komu przysługują pieniądze po waloryzacji 500 plus? W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus".

800 zł na każde dziecko - tyle będzie przysługiwało każdej rodzinie, która wychowuje co najmniej jedno dziecko. Dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z programu pomocowego i wsparcia finansowego zbliża się kluczowy termin składania wniosków. O czym trzeba pamiętać i do kiedy trzeba złożyć wnioski na 800 plus na każde dziecko? Gdzie i w jaki sposób należy składać wnioski i wsparcie finansowe? Sprawdziliśmy kto może dostać zwaloryzowane 500 plus w postaci comiesięcznej wpłaty 800 zł na dziecko od ZUS.

Jak otrzymać 800 plus do końca czerwca? Sprawdź szczegóły!

Aby otrzymać 800 plus do końca czerwca, musisz przejść przez następujące kroki: Przygotowanie niezbędnych dokumentów: Przed złożeniem wniosku, upewnij się, że masz przy sobie wszystkie wymagane dokumenty. Należy do nich m.in. akt urodzenia dziecka, numer PESEL, dane osobowe oraz informacje dotyczące dochodu. Dokumenty te są niezbędne w celu potwierdzenia uprawnień do świadczenia.



Wypełnienie formularza online: Przejdź na stronę internetową odpowiedniego urzędu lub instytucji, która zajmuje się przyznawaniem świadczenia 800 plus. Tam znajdziesz formularz online, który należy wypełnić starannie i dokładnie. Upewnij się, że podajesz prawdziwe dane i informacje.



Przesłanie dokumentów: Po wypełnieniu formularza, musisz przesłać wszystkie niezbędne dokumenty. Możesz zrobić to za pomocą skanera lub zdjęć wysokiej jakości. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy dokumenty są czytelne i dobrze widoczne.



Oczekiwanie na decyzję: Po przesłaniu wniosku i dokumentów, pozostaje Ci oczekiwanie na decyzję urzędu. Czas oczekiwania może się różnić w zależności od obciążenia systemu, dlatego warto być cierpliwym. Możesz skontaktować się z odpowiednią instytucją, aby sprawdzić status swojego wniosku.

Szczegóły dotyczące świadczenia 800 plus na każde dziecko

Świadczenie 800 plus jest skierowane do wszystkich polskich rodzin, które posiadają co najmniej jedno dziecko. Otrzymują je rodzice lub opiekunowie prawni dzieci do 18. roku życia. Po waloryzacji programu 500 plus każda rodzina otrzyma po 800 zł na każde dziecko, które wychowuje się w gospodarstwie domowym.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek aby otrzymać 800 zł na dziecko?

Kilka tygodni temu ogłoszono projekt nowelizacji ustawy mówiący o tym, że dotychczasowy program Rodzina 500 plus zostanie zastąpiony i po waloryzacji kwota przyznawana na każde dziecko wynosić będzie 800 zł. Ważne jest aby wszystkie niezbędne formalności wykonać do końca czerwca 2023 roku. Co jednak gdy nie zdołamy wypełnić wszystkich wniosków na czas? Wówczas musimy liczyć się z tym, że ZUS wypłaci nam 800 zł w innym terminie? Kiedy? Zobacz poniżej:

Jeżeli złożysz wniosek: w czerwcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca,

w lipcu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca,

w sierpniu 2023 r. – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października 2023 r. wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Co trzeba zrobić aby otrzymać 800 zł na każde dziecko? Kto i kiedy dostanie pieniądze?

Najważniejszym kryterium jest złożenie wniosku do końca czerwca 2023 roku. Wówczas każda rodzina w której wychowuje się co najmniej jedno dziecko otrzyma dodatek 800 zł. Oznacza to, że rodziny wielodzietne mogą otrzymać wsparcie w wysokości nawet kilkunastu tysięcy złotych rocznie. Co dokładnie trzeba zrobić aby uzyskać wsparcie? Sprawdź w naszej galerii zdjęć. Jak krok po kroku otrzymać 800 plus na każde dziecko. W naszej galerii wyjaśniamy wszystkie szczegóły dotyczące programu "Rodzina 800 plus":

Robert Karaś: wiedziałem, że biorę...