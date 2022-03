Chciała sprzedać ubrania, a straciła 6000 złotych. Policja apeluje o ostrożność

Do Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zgłosiła się 49-letnia kobieta, informując, że padła ofiarą oszustwa internetowego. Poprosiła swojego 14-letniego syna o wystawienie na sprzedaż ubrań w Internecie.

- Oszuści znajdują co raz to nowe sposoby na wyłudzenie pieniędzy od użytkowników stron internetowych i portali sprzedażowych. Wykorzystują to, że osoba, która wystawia w Internecie przedmioty na sprzedaż, chce to zrobić szybko. W tym przypadku sprzedający zostali poinformowani o osobie zainteresowanej zakupem koszulek już po koło 30 minutach – mówi sierż. szt. Jakub Bagiński, oficer prasowy słupskiej policji.

W celu otrzymania pieniędzy od kupca, kobieta musiała poprzez aplikację wejść w nadesłany link i podać swój adres mailowy. Następnie 49-latka w wiadomości e-mail otrzymała kod QR, który przekierował ją na stronę internetową, na której konieczne było wybranie banku oraz wpisanie danych logowania do konta.