Chuligański wybryk czy celowe działanie? Zdewastowany cmentarz w Słupsku-Ryczewie

Mieszkańcy są oburzeni.

- Jacyś sataniści zniszczyli cmentarz w Ryczewie. Poniszczone zostały krzyże, znicze, nagrobki, drzewa, ogrodzenie kamienne cmentarza oraz położony obok małpi gaj. Nie dopuszczę, by nasza praca została niszczona - mówi Jarosław Stencel ze Słupska, który osobiście porządkował to miejsce wraz z okolicznymi mieszkańcami.

O sprawie powiadomił policję.

- Byliśmy tam wraz z ekipą dochodzeniową z policji i sprawcy zostaną złapani i przykładnie ukarani. Od radnych i władz miasta oczekuję w końcu zajęcia się cmentarzem. Potrzeba teren ogrodzić, nie trzeba do tego milionów. Moim zdaniem najlepiej włączyć go jako oddział cmentarza komunalnego i wznowić ponownie - drugi raz po wojnie - pochówki, wyłącznie urnowe. Krzyże i nagrobki, które są i które na razie przeniosłem, ustawimy na swoich miejscach. To miejsce nie może pozostawać nadal bez opieki. Proszę wszystkich o odwiedziny jak najczęstsze cmentarza, gdy będziecie w pobliżu, także biegaczy. Proszę też policję i straż miejską o stały monitoring, bo do tej pory tego nie było. Przypominam, że działalność cmentarza została wznowiona w 1947 roku, a przynajmniej do stanu wojennego był tam utrzymywany w miarę należyty porządek - mówi Jarosław Stencel, znawca i pasjonat historii regionu, zajmujący się opieką nad starymi cmentarzami i miejscami zapomnianymi.