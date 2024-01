Co zrobić z choinką po świętach? Niekoniecznie musi lądować na śmietniku

Niektórzy wyrzucają ją zaraz po Bożym Narodzeniu, inni bombki i światełka chowają do kartonów w Święto Trzech Króli. Wielu, jak nakazuje jedna z tradycji, świąteczne drzewko trzymają aż do 2 lutego, czyli święta Matki Bożej Gromniczej. Czasem decyzja o szybszym rozebraniu choinki powodowana jest względami praktycznymi – wiele drzewek nie wytrzymuje dłuższego czasu w ciepłych mieszkaniach, zrzucając masę igieł, które roznoszone są przez domowników we wszystkie możliwe zakamarki.

Gdy decyzja o pozbyciu się choinki już zapadnie, pojawia się pytanie, gdzie ją - zgodnie z zasadami ekologii - wyrzucić. Samorządy z całej Polski organizują akcje odbioru świątecznych drzewek od mieszkańców.

Jak prawidłowo pozbyć się choinki tłumaczy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku. Żywe, ścięte drzewka zabierane są wraz z odpadami bio – wystarczy wystawić choinkę w dniu odbioru odpadów bio (do godz. 6 rano). Można również samemu dostarczyć ją do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bałtyckiej 11a (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7-18, a także w soboty w godz. 7-15).