Ćwierćfinał play-off. King Wilki Morskie Szczecin - Grupa Sierleccy Czarni Słupsk 83:78 [ZDJĘCIA]

Od samego początku malutka hala w Szczecinie po brzegi wypełniona kibicami ze Szczecina oraz liczną grupą fanów ze Słupska rozgrzana była do czerwoności. Mecz od pierwszej minuty był niezwykle wyrównany, a gra toczyła się punkt za punkt. Bardzo dobrze na linii rzutów wolnych spisywał się - center Czarnych Kalif Young, który tylko w pierwszej połowie trafił siedem takich rzutów. Po pierwszych dziesięciu minutach gry - minimalnie lepsi byli gospodarze, którzy wygrywali 22:21.

Drugie dziesięć minut pojedynku to popisowa gra - największej gwiazdy tej serii - Marka Klassena. Rozgrywający naszej ekipy - znakomicie asystował, a jego celne trójki cały czas trzymały Czarnych w grze. Kolejne punkty na swoim koncie zapisywał Garrett i do przerwy to Czarni byli lepsi o jeden punkt. Na tablicy widniał wynik - 43:42 dla gości.