Czarni kontra Legia Warszawa w sobotę w hali Gryfia

O to jednak wcale nie musi być łatwo. Mimo, że Czarni cały czas utrzymują pozycję lidera, a ich jeden kompletnie nieudany mecz nie może mieć wpływu na ocenę ich obecnej siły, o tyle pamiętać należy, że Legia cały czas walczy o jak najwyższe rozstawianie w pierwszej ósemce i w Słupsku zrobi wszystko, aby po końcowym gwizdku sędziego to ona mogła zabrać do stolicy dwa ligowe punkty.

Obecnie warszawianie z bilansem 15 zwycięstw oraz 11 porażek zajmują siódme miejsce w ligowej tabeli.

W ostatnim swoim pojedynku łatwo uporali się ze Spójnią Stargard, którą pokonali na jej parkiecie 77:63.

Liderem ekipy prowadzonej przez Wojciecha Kamińskiego jest Raymond Cowels III, który w każdym ligowym meczu zapisuje na swoim koncie średnio 18,6 punktu. W Legii występuje też znakomicie znany fanom basketu w całej Polsce - Łukasz Koszarek, który grę na ligowych parkietach łączy z funkcją dyrektora sportowego narodowej kadry.

Jeśli chodzi o Czarnych - tutaj sytuacja jest prosta. Słupszczanie muszą wymazać z pamięci spotkanie z Treflem i wrócić do swojego grania z poprzednich kolejek.