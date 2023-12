Czas odrobić zaległości. Grupa Sierleccy Czarni Słupsk zmierzy się dzisiaj z MKS Dąbrową Górniczą

Skuteczność to na pewno słowo klucz, które ciśnie się na usta słupskim fanom po ostatnim ligowym starciu z włocławianami. Michał Michalak trafił 3 z 12 rzutów z gry, MaCio Teague 3 z 10, a Michael Caffey 2 z 10. Z takimi statystykami rzutowymi meczu z obecnym liderem Orlen Basket Ligi po prostu nie dało rady wygrać. Do tego mała ilość asyst oraz przegrana walka na tablicach to kolejne demony, które nie opuszczają Czarnych od początku sezonu.

O rehabilitację w meczu z dąbrowianami będzie jednak niezwykle trudno. MKS to w tym sezonie jedna z najbardziej efektownych drużyn w całej lidze. Znakomity atak przekłada się też na niezłe wyniki, a obecny bilans ekipy z Dąbrowy Górniczej to 5 zwycięstw oraz tyle samo porażek. Liderem punktowym MKS jest Marc Garcia, który w każdym spotkaniu zdobywa dla swojego zespołu średnio 18,3 punktów. Warto wspomnieć, że barwy klubu z południa Polski reprezentują obecnie dwaj byli zawodnicy Czarnych - Dawid Słupiński oraz Błażej Kulikowski.

Początek meczu we wtorek (5 grudnia) o godzinie 19. Transmisja od 18 50 na platformie internetowej - EMOCJE.TV.