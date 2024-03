Czasu już niewiele. Jeszcze przez trzy miesiące można skorzystać z bezpłatnych badań

Już ponad 91 tysięcy kobiet i blisko 63 tysiące mężczyzn skorzystało na Pomorzu z Programu Profilaktyka 40 PLUS. Sytuuje to panie na siódmym, a panów na ósmym miejscu w kraju w podziale na województwa. Z darmowych badań można krzystać jeszcze przez trzy miesiące.

- Program Profilaktyka 40 PLUS zgodnie ze swoja nazwą adresowany jest do osób, które ukończyły 40 rok życia - informuje Monika Kierat, rzecznik prasowy Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku. - Nie ma dla niego górnej granicy wieku. Badania diagnostyczne, które wchodzą w skład programu Profilaktyka 40 PLUS, dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. Dostępność do nich uwarunkowana jest udzieleniem odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie kwalifikującej zamieszczonej na Internetowym Koncie Pacjenta lub w mobilnej aplikacji mojeIKP. Ankietę wypełnić można również przez telefon za pośrednictwem infolinii +48 800 100 101 (czynnej w godzinach od 8-18), a także w placówce medycznej, która przystąpiła do realizacji programu. Po wypełnieniu ankiety zainteresowana osoba otrzymuje automatycznie, bez konieczności wizyty u lekarza, e-skierowanie na darmowy pakiet badań. Kolejnym krokiem jest już umówienie się na badanie do jednej ze 199 placówek realizujących program profilaktyki 40 PLUS. W wybranej placówce należy wykonać wszystkie badania wchodzące w skład pakietu.

Na pakiet badań diagnostycznych dla kobiet składają się:

- morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi

- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

- stężenie glukozy we krwi

- próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

- poziom kreatyniny we krwi

- badanie ogólne moczu

- poziom kwasu moczowego we krwi

- krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn to:

- morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi

- stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy

- stężenie glukozy we krwi

- próby wątrobowe: AlAT, AspAT, GGTP

- poziom kreatyniny we krwi

- badanie ogólne moczu

- poziom kwasu moczowego we krwi

- krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT)

- PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.

Wspólny pakiet badań diagnostycznych obejmuje:

- pomiar ciśnienia tętniczego

pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie

- obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI).

- Finansowany przez NFZ program resortu zdrowia ruszył w lipcu 2021 roku i potrwa do końca czerwca 2024 roku - podkreśla Monika Kierat. - Dzięki badaniom profilaktycznym można zdiagnozować chorobę na wczesnym jej etapie, szybko wdrożyć skuteczne leczenie i uniknąć ciężkiego przebiegu choroby oraz jej powikłań. Jeszcze przez trzy miesiące można skorzystać z badań. To już niewiele czasu, a można zyskać tak wiele – bezpłatne pakiety badań, które pozwolą na ocenę stanu naszego zdrowia.

