Czy federalizacja UE nie zmieni się w jej centralizację? Debata na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku

Do debaty ,,Federacja czy suwerenność? Debata o przyszłości Unii Europejskiej”, której organizatorem jest Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gdańsku, którego operatorem jest Instytut Debaty Publicznej, zaproszono Annę Fotygę, europosłankę PiS, byłą minister spraw zagranicznych, Piotra Müllera, słupskiego posła PiS, byłego rzecznika rządu, Rafała Kuligowskiego, doktora nauk prawnych, pracownika naukowo-dydaktycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, radcę prawnego i Michała Kozerę, doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalistę w zakresie teorii polityki, współczesnych systemów politycznych, partii i systemów partyjnych oraz niezależnego eksperta politycznego.

Na początku dyskusji Anna Fotyga stwierdziła, że przynależność Polski do Unii Europejskiej była i jest wyznacznikiem dążenia wielu środowisk do włączenie naszego kraju w orbitę świata zachodniego. Jednocześnie zwróciła uwagę, że w 2004 r. Polska wstępowała do Unii innej, niż jest ona obecnie.

- A może być jeszcze bardziej inna. Prace nad przeprowadzenie nowych zmian traktatowych w kierunku likwidacji zasady jednomyślności są mocno zaawansowane. To są niebezpieczne tendencje, zarówno pod względem tematycznym, jak i sposobu wprowadzania takich zmian – stwierdziła Anna Fotyga.

Jej zdaniem nie można dać przyzwolenia na zasadnicze zmiany w funkcjonowaniu Unii tym, którzy jeszcze niedawno kwestionowali zagrożenie ze strony Rosji. - Te błędy są faktem – podkreśliła europosłanka.