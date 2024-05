Czy Wy wiecie, co my robimy tym Misiem? Otwieramy oczy niedowiarkom

- Od pomysłu do realizacji trwało to ponad dwanaście lat i gdyby nie żona, to nie wiem, czy udałoby się doprowadzić projekt do szczęśliwego końca - mówi Marek Łukowski, pomysłodawca muzeum, poznański przedsiębiorca, na otwarciu muzeum paradujący z pikelhaubą na głowie jako dziedzic polski Wawrzyniec Pruski. - Nie chcemy pokazywać, jak smętne były czasy PRL, a bardziej - jak poczucie humoru pozwoliło nam przez nie przejść. Że byliśmy wtedy bardziej zjednoczeni, tworzyliśmy wspólnotę i nie było takiej nienawiści jak dziś. Że Polska produkowała wszystko: od odkurzaczy, przez farelki, pralki po lokomotywy. I że sprzęty domowe, które tu też mamy, mają po 50, 60 lat i wciąż działają. Ale też chcemy zaprezentować absurdy, jakie towarzyszyły naszej młodości.