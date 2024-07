Czy zbiorniki retencyjne w Słupsku działają prawidłowo? Po ostatnich ulewach mieszkańcy mają wątpliwości

- Faktycznie mieliśmy do czynienia w piątek z podtopieniami na ulicach, na których wcześniej takiego zjawiska nie było – na Płowieckiej, Jaracza, Sobieskiego, Kościuszki, Pobożnego, Wolności, Kopernika, ale to wszystko wynika z pozaskalowej wielkości opadu – mówi Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku. - To już taka ilość wody, z którą żadne miasto systemem kanalizacji deszczowej sobie nie poradzi – dodaje.

„Chrzest bojowy” nowe zbiorniki miały przejść już podczas deszczów 22 czerwca. Wówczas po przejściu ulewy na zalanie swojej ulicy skarżyli się m.in. mieszkańcy Piłsudskiego.

- W ubiegłą sobotę, 22 czerwca, mieliśmy przekroczone 40 milimetrów opadów w ciągu niespełna godziny. To potężna ilość wody. Pierwszy ze zbiorników [pod boiskiem „Rolniczaka” – red.] przejął praktycznie całą wodę z większej części osiedla Niepodległości. Widzieliśmy to zarówno na ulicy Kossaka, gdzie woda pojawiła się, ale była to wyłącznie woda powierzchniowa z jezdni, która zamknęła się w obrębie krawężników i po ustaniu opadów bardzo szybko zniknęła. Jeśli chodzi o zbiorniki przy ulicy Zaborowskiej i Dywizjonu 303 można powiedzieć, że 100 proc. wód opadowych ze skanalizowanej dzielnicy mieszkaniowej Zachód oraz przyległych osiedli zostało przejętych do tych zbiorników otwartych odciążając przeciążone kolektory w ulicy Szczecińskiej i Piłsudskiego. Jeśli chodzi o ulicę Piłsudskiego, to w czasie tego krótkiego opadu, ale bardzo intensywnego, nowy zbiornik podziemny przejął ponad 2 tys. metrów sześciennych wody opadowej. W czasie tego opadu nasi inspektorzy i kierownik budowy byli na tym zbiorniku i obserwowali jego pracę po raz pierwszy w takiej dużej skali. Zbiornik wypełnił się w ponad połowie, a co najważniejsze po raz pierwszy nie doszło do przepełnienia kolektora w ulicy Piłsudskiego. Kratki ściekowe były w stanie przyjąć wodę, a nie były jej źródłem, czyli nie wybijała spiętrzona woda deszczowa – wyjaśnia Orłowski.