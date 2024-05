Czytali, śpiewali, recytowali - poeci walczyli słowem podczas III Slamu Poetyckiego w Słupsku

W III Pomorskiem Slamie Poetyckim uczestniczyło 16 slamerów. Prezentowali swoje wiersze w formie tekstu czytanego, jak również poezji śpiewanej. Trwający ponad dwie godziny pojedynek na wiersze wygrała Joanna Mielewczyk z Bytowa, natomiast drugie miejsce zajął Jarosław Juchniewicz - również z Bytowa, slamowy weteran. Konkursowe zmagania prowadziła Łucja Dudzińska. Atmosferę podgrzewała żywiołowa publiczność.

- To był niesamowity czas uczty słowa - napisała na Facebooku Łucja Dudzińska. - Dużo rozterek, bo czasem jeden głos decydował o przejściu do kolejnej rundy, wiele zaskoczeń i emocji, świetni uczestnicy - slamerzy i slamerki. Gratulacje dla zwyciężczyni i finalisty oraz dla wszystkich uczestników. Ogromne podziękowanie dla dyrekcji i współpracowników Pomorskiej Biblioteki Pedagogicznej za współtworzenie i za wszelkie przygotowania, Małgorzacie Południak za plakat i dyplomy, instytucjom patronującym za promocję i niesienie dobrego słowa. Słupsk długo będzie istniał na mapie slamerskich zmagań. Ma wsparcie w niezawodnej publiczności, która wytrwała aż do końca, podejmując trudne decyzje - bo wiersze słyszeliśmy niesamowite - czytane, śpiewane, recytowane, prezentowane z aktorskim namaszczeniem.

III Pomorski Slam Poetycki odbywał się pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Jego hasłem brzmiało: „Bezmiar poezji – poezja bez wieku i miary”.

Organizatorzy: Pomorska Biblioteka Pedagogiczna w Słupsku, Stowarzyszenie Edukacyjne Volumin, Fundacja Otwartych na Twórczość (FONT)