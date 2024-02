Dachowanie między Duninowem a Pęplinem (ZDJĘCIA)

Do groźnego zdarzenia doszło wczoraj (piątek) około godziny 23 na drodze powiatowej Duninowo-Pęplino. Ze wstępnych informacji wynika, że kierujący najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków drogowych, stracił panowanie nad autem i zjechał do rowu. Auto dachowało. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej.

W akcji ratowniczej brali udział ochotnicy z OSP Duninowo, JRG Słupsk, policja i Zespół Ratownictwa Medycznego.